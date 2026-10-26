スマホ強盗に驚く　ブラジルから

サンパウロの路上でスマホ強盗に出くわした。10メートルほど前でスマホを見ていた女性に、黒ずくめの男が自転車で近づき、手にしたスマホを奪って走り去った。女性は叫び声を上げたが犯人は遠ざかった後だった。話には聞いていたし、被害に遭った知人もいるが、目の前で起きた一瞬の出来事に思わず震えた。

ブラジルのリオデジャネイロで、靴磨きの間にスマートフォンを見る男性＝２０１５年６月30日（ＡＦＰ時事）

ブラジル治安フォーラムの年報によると、昨年は強盗と窃盗を合わせて83万台を超えるスマホが盗まれた。約38秒に１台のペースだ。内訳は、窃盗が６割で強盗が４割。前年より９％減ったが、国民の約８割が被害を恐れているとの世論調査もあるほどだ。

奪われた端末の行方はさまざまだ。ロックが解除され、銀行アプリを使った不正送金に悪用されたケースもある。また、別の業者に転売されたり、分解されて国内や国外の業者に送られたりしている。隣国のパラグアイやアフリカ向けの密輸が摘発された例もあるという。

当局も防止策に向けて動いている。警察は、盗まれた端末の回収や犯行グループの摘発を強化し、政府は盗まれた端末や口座を遠隔で遮断する「スマホ安心サービス」を導入した。

治安問題は、25日の大統領選決選投票の主要な争点だが、スマホ強盗・窃盗を巡る問題も、左派ルラ大統領と右派フラビオ・ボルソナロ上院議員の双方が対策を訴えている。フラビオ候補は「スマホ強盗に最低８年の実刑を」という厳罰で挑むことに言及したほどだ。

大統領選にも影を落とすスマホ強盗問題。路上で起きる一瞬の犯罪は、選挙の時期だけに、人々が日々抱える不安そのものに重なって見えた。（Ｓ）