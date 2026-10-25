松井秀喜氏が巨人新監督に【上昇気流】

元プロ野球巨人の松井秀喜氏の巨人監督就任が決まった。松井氏は石川県の星稜高校出身。鳴り物入りの巨人入団だったので、気流子には巨人時代の実績は当然のこととして特段の印象はない

巨人の監督就任会見で、ユニホームを着てポーズを取る松井秀喜氏＝２３日、東京都港区

やはり圧巻は米大リーグのヤンキース時代。特に、ワールドシリーズ（ＷＳ）での目を見張る活躍だ。舞台のステータスが上がるにつれて実力をさらに発揮し、存在感を増していった

ヤンキースの９年ぶりの世界一に貢献した２００９年ＷＳのフィリーズ戦では、13打数８安打３本塁打８打点の大砲ぶりやベースランニングのうまさ、意外な俊敏さにヤンキースタジアムの観客が熱狂。文句なしでシリーズ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた

大リーグでは既に野茂英雄投手やイチロー選手らが活躍していたが、常勝軍団と呼ばれるヤンキースでの松井選手は、日本人選手の素晴らしさを改めて印象付けた

引退後はマイナー選手らを指導した。現在のヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジ選手もその一人。今回の就任会見では「大リーグのピラミッドは大きい」「試合で結果を出して生き残るという姿を日々見ていた」と話した。トップ選手になるのに近道はないということだ

日本球界では、監督が一軍と二軍の選手の入れ替えに腐心し、選手を生かし切れない現状もある。松井氏の采配に大いに期待したい。会見では「家族が背中を押してくれて、ここにいる」とも。「家族が一番大事」という松井氏らしい言葉だった。