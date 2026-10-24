高齢者が集まると決まって病気と服用中の薬が話題になる。年を重ねれば何がしかの身体の不具合や病気は避けて通れないだろう。「無病息災」と言うが、今や「一病息災」の方がかえって健康に気を使うのかもしれない。

がんをはじめとする難病にかかっても、治療や薬の進歩で昔よりは通常に近い生活を送れるようになった。病院の待合室でなじみの患者たちが近況を語り合うが、しばらく誰かの姿が見えなくなると「あの人どこか悪くなったのでは」と心配する〝オチ〟もある。

健康に自信を持ちたいが、「基礎疾患」というのが危ない。高血圧など生活習慣に由来する、あらゆる病気発症の源（もと）を侮ると、それこそ「一病息災」では済まなくなる。

血圧を下げる薬も、下がったからといって服用をやめると元に戻るから安心してはいけない。日頃の食生活から運動習慣まで改善しないと一生薬が手放せないということになる。

かといって、数値の上下をいちいち気にしても始まらない。些細（ささい）なストレスを溜（た）めるのが最もよくないと言われるが、冷静に受け止めて大らかに構えるのも手である。精神衛生上、それが上策という場合もある。

日本やその舵（かじ）取りをする高市早苗政権に対しては、特に中国やロシアからの「外圧」指数が高まっている。ロシアの日本人記者拘束、中国の「新型軍国主義」批判など、見えすいた牽制（けんせい）には冷静な対応が必要だ。一方で与党の結束で体調を整え、防衛力強化という体力増進を進めたい。