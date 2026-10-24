いにしえの日本を考える（17）律宗（日本十三宗③） 「自分を律する」ことから始まる仏教

前回は華厳宗について、「すべてはつながっている」という壮大な世界観をお伝えしました。今回は「律宗」です。律宗という名前を聞くと、「厳しい戒律を守る宗派」という印象を持つかもしれません。

しかし、律宗が私たちに問い掛けていることは、もっと根本的です。「正しいことを知っているだけで、本当に人は正しく生きられるのか」。知識を得て、どれほど立派なことを語っても、実際の生活がそれに伴わなければ意味がない――。律宗はそう教えていると私は感じています。

律宗とは、仏教の教えを「知識」で終わらせず、日々の行動にまで落とし込もうとする教えなのです。日本の律宗の開祖は、唐の高僧鑑真（がんじん）です。

■失明してまで来日した鑑真和上

奈良時代の日本では仏教がすでに盛んになっていましたが、正式に僧侶となるための「受戒」の制度が十分に整っていませんでした。そこで日本の朝廷は、唐で正式な戒律を日本に伝える高僧を求めます。

７３３年、日本の僧の栄叡（ようえい）と普照（ふしょう）が唐に渡り鑑真に戒律を求めました。鑑真は、揚州の大明寺で僧俗に戒律を授ける「受戒の大師」として唐でも大変重要な高僧でした。ところが渡航は密告や天候問題など困難を極めます。

５度目の渡航で暴風雨に遭い失敗、さらに視力まで失ったとされます。それでも諦めず、６度目の挑戦で７５３年、ついに日本へ到着しました。

■天皇自身が鑑真から受けた菩薩戒

鑑真が日本へ来た意味の大きさを象徴する出来事があります。７５４年、東大寺大仏殿の前に戒壇が設けられ、聖武太上天皇、光明皇太后、孝謙天皇が鑑真から戒を受けました。その後、多くの僧侶がここで正式な受戒を受けることになります。

天皇は仏教を保護しただけではありません。仏教に帰依（きえ）し、篤（あつ）く敬っていたのです。その後の天皇や皇族も仏門に帰依し、出家して法皇や親王となった例も数多く存在します。

鑑真は東大寺で約５年間過ごした後、７５９年、新田部（にいたべ）親王の旧宅地を与えられ、戒律を学ぶための道場を開きました。これが現在の唐招提寺（とうしょうだいじ）です。現在も律宗の総本山であり、金堂の本尊は盧舎那仏（るしゃなぶつ）です。金堂には本尊・盧舎那仏を中心に、薬師如来、千手観音が安置されています。

■「戒」と「律」は、日本人の生き方の原点

ここでぜひ知っておきたいのが、「戒律」という言葉です。私たちは普段、一つの言葉として使っています。しかし仏教では本来、「戒」と「律」は少し意味が違います。感覚としては、「個人の『モラル（倫理・心掛け）』が戒」で、「組織の『法律（ルールとペナルティー）』が律」と捉えると分かりやすいと思います。

戒は、ブッダが示した「仏教徒（人間）としての理想の生き方」を、自分から守ろうと決めるものであり、自分自身に対する約束です。「自戒」という言葉が、ぴったりですね。律とは、集団が秩序を保つための規則です。当初はみんなが「戒」の精神を守って真面目に修行していたので、法律（律）は必要ありませんでした。しかし、弟子が数千人に増えると、戒を破る僧侶が増えてきたので、律ができたのです。

ここに律宗が日本にもたらした大切な智慧（ちえ）があります。「自分を律する」という言葉があるように、日本人は「自戒」や「自律」を重んじる民族だと思います。それがやがて「倫理」や「修身」という言葉に繋がったのではないかと私は考えています。

■戒・定・慧――まず生活を整える

仏教には「戒（かい）・定（じょう）・慧（え）」という大切な順序があります。戒によって生活を整える。定によって心を落ち着かせる。そして慧によって、物事の真理を見抜く智慧を身に付ける。つまり、智慧だけを求めても駄目なのです。

戒は仏教実践の入口として位置付けられてきました。まず日常の自分を整える。そこから仏道が始まるのです。しかし近年は、ノウハウやテクニックなど浅はかな知恵を重んじる傾向があるように私は感じています。

誰かに命令されるから守るのではなく、「私はこういう人間でありたい」と自分自身を律する。それがまさに「戒」の考え方です。日本語には「身を慎む」「節度を守る」「分別を持つ」「恥を知る」など、自分自身の行動を整える言葉が数多くあります。

仏教を「ありがたい教え」として聞くだけではなく、日本人はいにしえから自分の生活そのものを正す教えとして学んできたという事実は、忘れてはならないと思います。それは、現代の仏教の姿とはまったく異なるものだったのです。

生き方で仏道示した鑑真

律宗の開祖である鑑真の生涯そのものが、その教えを象徴しています。自分の利益のためではなく、遠い異国の人々に正しい仏法を伝えるために海を渡る決心をする。５度失敗しても諦めない。視力を失っても信念を貫き通す。鑑真は「戒律を説いた人」である以上に、自らの生き方によって仏道を示した人だったのではないでしょうか。

律宗が現代の私たちに伝えている智慧を一言で表すなら、「人を正す前に、まず自分を律する」ということだと思います。社会のルールや他人の間違いばかりを問題にするのではなく、まず自分自身の言葉と行動を整えることが肝要です。

信仰も宗教も倫理も、最後は自分自身の生き方として実践されなければならない。律宗は、１３００年の時を超えて、その当たり前でありながら最も難しいことを、私たちに教えてくれているのではないでしょうか。

いつか「鑑真和上の逸話」や「戒律」についてもっと詳しくお伝えしたいと思っております。次回は、日本十三宗の第４回として、いよいよ「天台宗」について解説します。

プロフィール

藤 宗現（ふじ・そうげん）

本名・藤重太。「宗現」は茶道の宗号。１９６７年、東京都生まれ、千葉県育ち。成田山（真言宗）が運営する成田高校を卒業。18歳で単身台湾に留学、国立台湾大学を卒業。現在は日本と台湾の交流アドバイザーなど顧問業を生業とする。台湾留学や日本語講師を経て、日本人としての自覚を強め、古き良き日本を探究中。35歳で仏門に帰依し、仏教を本格的に教わる。その後、「仏教だけでは日本の本質は理解できない」と考え、神道や儒学の研究も始める。「神さま 仏さま お陰さま」の神仏習合の精神を掲げ、日本の国史（主に思想史）、そして本来あった日本の信仰心や宗教心についての勉強会や講演活動などを行っている。