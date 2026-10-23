傲慢な出版社社長【上昇気流】

永井荷風の『断腸亭日乗』を読んだことがある。「日乗」は日記のこと。その中で心に残るのが「ある人の話」だ。荷風は「ある人」が誰かは記していないが、傲慢（ごうまん）な出版社社長を巡る話だ

永井荷風（Wikipediaより）

講談社社長の野間清治は、東京・築地の待合に王子製紙の副社長を招いた。講談社が使用する紙は王子製紙から買い入れる。野間は、王子製紙にとっては大事な相手だ

その野間は酔いに乗じて副社長に「裸で踊れ」と命じた。副社長は商売上、野間の機嫌を取ろうとして、五十余歳の老人なのに、恥を忍んで洋服を脱いで踊った。芸者らも野間の横暴に驚き、副社長の胸中を察して涙を流したという

昭和10（１９３５）年の話だが、「五十余歳の老人」とあるので、令和の今から見ればびっくりだ。もっとも当時の平均寿命は、男性が46・９歳で女性が49・６歳。これを踏まえれば、50代が「老人」と言われるのも納得できる。『断腸亭日乗』は岩波書店（１９６３年）の刊行。講談社の同業他社である岩波書店は、当然のことだが荷風の記述通りに刊行している

裸踊りをさせられた副社長を匿名にしたのは荷風か。荷風にもその程度の配慮はあったのだろう

強い立場の野間が、副社長に対して傲慢に振る舞ったのは、当今の「パワーハラスメント」に通じる。しかしパワハラでは、土下座の強要はあっても裸踊りを命じた話は聞かない。「上」にいる野間の卑しさが嫌になる。品性という言葉が浮かんでくる。