トップコラムクジラと地球温暖化【上昇気流】
コラム

クジラと地球温暖化【上昇気流】

By 編集部

　１９０７年にノーベル文学賞を受賞した英国の作家ラドヤード・キップリングに童話『キップリングのなぜなぜ物語』（城宝栄作訳、77年評論社刊）がある。「ラクダにコブができたわけ」「ゾウに長い鼻ができたわけ」など、子供たちが抱く素朴な「なぜ」がテーマ

　ラクダにコブができたのは、怠け者だったから魔神が罰として付けたというのは、科学的というより教訓的だ。それでも「なぜ」の問いは、科学的、哲学的な探求の出発点だ

　クジラが地球上最大の生き物だということは知られているが、なぜあんなに大きいのか。矢野勲氏の新著『日本の海から魚が消える』（中公新書）によると、クジラはその大きさによって地球温暖化抑制につながる働きをしている

　最近の研究で、海洋の植物プランクトンの二酸化炭素の吸収量は、陸上植物の７倍に上ることが明らかになっている。しかし、栄養塩を含む海水は深海にあり、植物プランクトンにそれが供給されるには海水の上下の循環が必要になる。マッコウクジラなどは１０００～３０００㍍の深海に潜水する。それによって上昇流が生まれ、海水の循環に貢献しているという

　「なぜ」という問題意識によって、生物の営みが徐々に明らかになっていく。そのたびに実に見事な調和の中で生態系が維持されていることに気付かされる▼このような「なぜ」を一つ一つ解きつつ、自然やそれをあらしめる存在への畏敬の念も忘れたくない。AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

spot_img
前の記事韓服を楽しんでみませんか

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »