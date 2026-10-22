韓服を楽しんでみませんか

今年で９回目を迎える「韓服文化週間」が19日から25日まで行われる。この行事は毎年10月21日の「韓服の日」を中心に、韓服の美しさと価値を知らせ、日常生活で韓服を着て楽しむ文化を広めるために開催される。

5日、韓国ソウルの景福宮で、韓国の伝統衣装、韓服を着て、写真撮影に応じる観光客（ＥＰＡ時事）

今年は国立中央博物館や景福宮をはじめとする国内外の４１０以上の場所で展示や体験、公演など多彩なプログラムが用意されている。

21日には国立中央博物館オープン広場で開幕記念行事が開かれる。韓服文化の継承と発展、大衆化や産業化に寄与した功労者５人が文化体育観光部長官の表彰を受ける。

全国各地では韓服の美しさを直接見て体験できるさまざまなプログラムが行われる。景福宮では「韓服を正しく着る」キャンペーンと伝統韓服展示などを行う。全州では韓服の小物製作と韓服の宴を、全南では天然染色を活用した展示・体験など、各地域の文化資源と連携した特色あるプログラムが用意されている。

韓服を着て訪問する人たちには特典もある。ロッテワールドとソウルスカイは31日まで韓服着用者に入場料をそれぞれ50％、35％割引する。国立国楽院は24日、土曜名品公演観覧客に観覧料50％割引を提供する。この他にも全国文化芸術機関や観光・保養施設で入場料の割引、無料入場などの特典を提供する。

カナダ、日本、デンマークなど海外でも韓服着用体験や韓服礼儀作法教室など関連イベントが開かれる。崔輝永文体部長官は「韓服は長年、私たちの暮らしと共に歩んできた大切な文化遺産であり、今も新しい姿に発展している文化資産」とし、「韓服の伝統を守ってきた韓服人たちの努力を心に刻み、さらに多くの国民が日常生活で韓服を着て楽しむきっかけになるよう期待する」と語った。

（朴成俊先任記者、韓国セゲイルボ10月20日付）