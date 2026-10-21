「もの狂ひ」の人々【上昇気流】

音楽研究会「ムジカ・アルカディア」の主宰者で、ピアニストの大井美佳さんによるミニトークコンサートが、東京・代々木のアトリエ・ムジカで開かれた。テーマは「『もの狂ひ』の人々～その想い…」

先が見えない時代に対する不安や暗さの中で、大井さんはこのテーマに出合う。能舞台を見たことがきっかけだそうだが、西洋でも日本でも、世に適合しない者を「変わり者」と呼び、能では「もの狂ひ」が演じられてきた

ヨーロッパでの演奏経験が豊富な大井さんは、西洋にもその系譜があることを知り、バッハ、モーツァルト、シューマン、リスト、ドビュッシー、スクリャービンの知られざる名曲でたどった

ヨハン・ゼバスティアン・バッハの肖像画（1746年）6声のカノン BWV 1076の楽譜を手に持っている（Wikipediaより）

最初の曲、バッハの「半音階的幻想曲とフーガ ＢＷＶ９０３」は、曖昧で混沌（こんとん）とした音の展開で幻想的な世界に導いていく。最後のスクリャービン「ソナタ第10番 作品70」に至るまで、未知、不安、奇怪、混沌の連続

よく知られた美しい名曲が一つ。リストの「愛の夢 第３番」だが、これもある婦人を愛して結ばれなかった思いを綴（つづ）ったもので、その後リストは修道院に入った。「もの狂ひ」たちにとって現実の世界は、心の純粋さ故に馴染（なじ）むことができないものだった

コンサートを鑑賞しつつ、歴史学者・木間瀬精三がルネサンスを論じた『死の舞踏』（中公新書）の冒頭の言葉を思い出した。「現代は確かに狂った時代である。（略）アブノーマルは限度を知らない」と。これが現代なのだ。