裁判官の「選挙ごっこ」【上昇気流】

戦後の一時期、小学校で「児童会」の役員選挙が盛んに行われていた。各学級から選ばれた児童が会長や書記などの役員に立候補し、小さな黒板に候補者名とスローガンを書き、校内を練り歩く。そうした「選挙運動」後に投票で役員を選出した

「民主化」の一環で、選挙の何たるかを子供の頃から植え付ける。そんな教育効果が狙いだったようだが、児童にとってはお祭り気分の「選挙ごっこ」で、そこから民主主義を学んだかというと限りなく怪しい。気流子の体験から言えば、そもそも誰に投票すればよいのか判断するだけの能力がなかった

児童会の選挙を思い出したのは、東京地裁が９月に未成年者の選挙運動を一律に禁じるのは「表現の自由」を保障する憲法に反するとの判断を示したからだ。裁判官は未成年者に「選挙ごっこ」をやらせたいのか。そんな疑念が湧いた

民法によれば、未成年者は制限行為能力者だ。社会経験や知識が十分ではなく判断能力に欠けるので親権に服する。つまり、親の保護下にあるのだ。だから「お好きに選挙運動を」「『表現の自由』が保障されていますよ」とはいかないはずだ

内閣府が世論調査で子供が大人になる条件を聞いたところ「自分がしたことについて自分で責任をとれること」と答えた人が７割以上を占めた（２０１３年10月調査）。自分がしたことに責任を取れない未成年者に「選挙ごっこ」を推奨するのは、どう考えてもデタラメ判決だ。