ＧＤＰ世界６位の衝撃【上昇気流】

国際通貨基金（ＩＭＦ）の最新の見通しによると、日本の名目ＧＤＰ（国内総生産）は２０２７年、インドと英国に抜かれ世界６位に転落する。インドに抜かれるのは止（や）むを得ないとしても、人口が日本の６割ほどの英国にまで抜かれるというのは衝撃だ

今年４月の時点では英国が日本を上回るのは29年と予測していたが、２年前倒しされた。円安の進行によるドル換算額の目減りが主因というが、成長率の低さが根本にある

かつての「英国病」はサッチャー首相の登場でほぼ克服されたが、近年の英国経済が好調というわけではない。それでも00年から25年までの経済成長率は年平均１・６％で、日本の０・７％を超えている

サービス業（第３次産業）がＧＤＰの約８割を占め、特に金融やＩＴ関連サービスに強みがある。製造業の衰退を背景に労働力の第３次産業への移転がうまくなされたようだ

ＧＤＰの順位が問題ではないという意見もあるだろう。しかし、戦後の日本は経済を中心に国が運営されてきたと言っても過言ではない。経済大国としての誇りが日本人の自信のよりどころでもあった

このまま日本は落日の国となってしまうのか。もちろん、そうは思えない。そういう面でも、高市早苗内閣が「日本成長戦略」を決定し、重点を置く戦略17分野を選定したのは時宜にかなっている。世界の動きに機敏に対応し、かつそれをリードしようというチャレンジ精神を失わない限り、日本経済の伸びしろは無限である。