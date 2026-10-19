肉を食べないと当選できない？　米国から

米南部テキサス州の連邦上院選で、民主党候補が七面鳥の骨付き肉にかぶりつく写真を公開したことが話題を呼んでいる。

18日、テキサス州プラノで開催された集会で支持者に手を振る民主党の上院議員候補ジェームズ・タラリコ氏（ＡＦＰ時事）

発端は、民主党候補のジェームズ・タラリコ氏が、過去に地球温暖化対策として肉を購入しない方針を示したことだ。共和党の対立候補ケン・パクストン氏が、これを取り上げてタラリコ氏を「ビーガン（完全菜食主義者）」と批判し、「豆腐タラリコ」というあだ名まで付けた。

彼らが肉を食べるか否かにこだわるのには理由がある。牛肉の産地として知られ、バーベキュー文化が根付くテキサス州では、肉は地元の誇りだ。つまり肉を食べないというだけで、地域の価値観になじまない人物だと受け止められかねないのだ。

似たような騒動は他州でも起きている。コロラド州の下院選では、民主党候補が以前、肉の消費削減を訴える団体を設立していたことを共和党側が問題視。批判された候補は選挙運動中にステーキ入りのタコスを食べてみせた。

一方、肉の値上がりを巡っても論争が起きている。米国では牛肉の価格が高騰しており、ミシシッピ州の共和党上院議員は、牛肉の値上がりについて、「タンパク質を取れる食品はほかにもたくさんある」と発言した。

これに民主党の対立候補が反発し、選挙広告を制作。広告では、ハンバーガー店員が「別のタンパク質を選べだって？ それなら別の上院議員を選ぶよ」と言い返す。

肉を巡る争いは投票日まで冷めそうにない。（Ｋ）