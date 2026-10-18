「産業クラスター」で地域活性化【上昇気流】

高市早苗首相は今国会の所信表明演説で「成長戦略は、一部の都市や大企業だけのものではありません」「農林水産をはじめとする地域の特色ある強みを活（い）かした産業クラスター形成を応援します」と述べた

「クラスター」は「房」のこと。産業クラスターは産業の集積地のことで、その形成には企業の大規模投資を呼び込む狙いがある。ただ農業、林業、水産業は、どれも地域それぞれの特性がある。これは工業も同様だ

従って地域に産業クラスターの花を咲かせるには、その特性を十分に知る必要がある。これまでも国は、それぞれの地域に相応（ふさわ）しい産業の振興を支援してきたが、十分な成果を挙げられなかった

一方、今日では「産官学連携」が奨励されている。学識者が地域の特性を研究し、企業や行政と連携して産業振興に貢献することが求められよう

現在、大企業の研究開発部門は縮小する傾向にあり、大都市圏では「研究者余り」になる公算が大きい。国は、Ｕターン希望者も含めた都市部の研究者を、研究者不足に悩む地方企業や大学が協力して呼び込めるような政策を講じるべきだ。このような研究者が地方創生に寄与することにも期待したい

戦後、人口が都市部に集中したため、地域独自の文化も衰退しつつある。高市首相は「日本の大きな伸び代は、地方にあります」と強調した。全国各地で地域の特性を踏まえた産業クラスターの形成が実現すれば、地域文化の発展にもつながるだろう。