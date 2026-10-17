発禁となった『ファシズム』が揺さぶった共産党体制　ブルガリア初代民主大統領ジェレフ氏の思想的遺産

冷戦末期のブルガリアで、共産党体制の正統性を根底から揺るがした書物がある。哲学者であり反体制活動家でもあったジェリュ・ジェレフ氏の著書『ファシズム』だ。ファシズム批判の体裁を取りながら、実質的にはソ連型共産主義の全体主義構造を鋭く告発した同書は、発禁処分を受けながらも民主化運動の思想的支柱となった。筆者が１９９０年秋、ソフィアの大統領官邸でジェレフ氏に会った時、独裁体制の終焉と新時代の胎動を実感した記憶がある。

ブルガリア民主化後の初代大統領ジェリュ・ジェレフ氏と会見する筆者＝１９９０年11月7日、ソフィアの大統領官邸

１９９０年秋、ブルガリアの首都ソフィアにある大統領官邸の重厚な扉をくぐった瞬間、「ここにあのジフコフ氏が君臨していたのか」という思いが胸に広がった。大理石造りの官邸は威風堂々としていたが、どこか寒々しい空気を漂わせていた。ジフコフ氏は１９５４年から１９８９年まで35年間、同国を「ソ連の第16番目の共和国」と揶揄されるほどの親ソ路線で統治した人物である。官邸内にはなお、長期独裁の痕跡が残っていた。

奥へ進むと、小柄な紳士が笑顔で迎えてくれた。ジフコフ体制の崩壊後、民主化されたブルガリアで１９９０年８月１日に初代大統領に就任したジェリュ・ジェレフ氏である。筆者が当時東京に送った会見記事には、「ジフコフ氏が使用していたソファーに座るジェレフ大統領を見た時、『時代は動いた』という強烈な感動に襲われた」と記したが、まさに実感だった。

ジェレフ氏はソフィア大学で哲学を修め、反体制派として活動した学者である。もともとはマルクス・レーニン主義哲学の専門家だったが、博士論文でレーニンによる「物質の哲学的定義」を批判したことで「反レーニン主義」の烙印を押され、共産党除名と首都追放の処分を受けた。ブルガリア共産党政権はレーニンの言葉を絶対視し、哲学や科学の議論を硬直化させていた。ジェレフ氏は「自然科学が進化すれば物質の定義も変わるはずだ。レーニンの定義を金科玉条とすることは科学と弁証法の発展を止める教条主義だ」と批判した。

その思想的姿勢が結実したのが、１９６７年に執筆された『全体主義国家』である。検閲を避けるため１９８２年に『ファシズム』と改題され出版されたが、発売からわずか３週間で発禁・回収処分となった。ジェレフ氏は同書で、ファシズムと共産主義の構造的類似性を指摘し、全体主義の本質がイデオロギーの左右を超えて現れることを論じた。ファシズム批判の形式を借りながら、実質的にはソ連型共産主義の統治構造を鋭く告発したのである。

ジェリュ・ジェレフ氏の著書『ファシズム』。１９８２年の初版は発禁となり、民主化後に再版された版の書影

この書物は、ブルガリア社会における共産党政権の正当性を根底から揺るがし、１９８０年代末の民主化運動を思想的に支える役割を果たした。発禁処分が逆に、体制批判の象徴として広く読まれる契機になったとも言われる。

ジェレフ氏は１９９７年まで大統領を務め、２０１５年1月30日、79歳で死去した。彼が示した「全体主義の構造的理解」は、冷戦期の東欧政治を読み解く鍵であると同時に、今日の政治状況を考えるうえでも示唆を与える。