社会的孤立を招くもの【上昇気流】

「孤独・孤立対策推進法」という法律をご存じだろうか。２０２３年６月に公布（翌年４月施行）され、世界で初めて「孤独」対策を包括的に扱っている。英国の「孤独担当相」設置（18年）を参考にしたという。

高齢化の進行に伴い、先進国では望まない孤独や社会的孤立が大きな課題となっている。このため地域のＮＰＯ法人など民間団体との連携で、居場所の確保や日常生活での緩やかな関係づくりが進められている。

体操や趣味など、高齢者が気軽に集まれる通いの場での交流を通じて介護・認知症を予防することにもつながる取り組みである。高齢者だけでなく、子供や子育て世代、失業者、障害者ら、あらゆる層の孤独・孤立が対象だ。

もっとも幸福度という観点からは、望んで「独りでいたい」という人もいる。人それぞれの面はあるが、希薄になった地域コミュニティーの再構築は行政が関与して進めざるを得ない。

社会的孤立はさまざまな事情で自らそうなっていくという面がある。半面、地域や社会、あるいは国家やそれに準ずる機関から孤立を強いられるケースもあるということを忘れてはなるまい。

かつて「村八分」という言葉があった。共同体の成員を集団で排除する制裁行為で、現代では地域や社会などのいじめ的な排除行為を指す。孤独対策のための法律があるにもかかわらず、偏見や誤解、無理解などによって人を孤独に追いやるようなことがあってはならない。