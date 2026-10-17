トップコラム定番お菓子ジャレビ　インドから
コラム

定番お菓子ジャレビ　インドから

By 編集部

　インドのスイーツは、めちゃくちゃ甘い。

インドのアーメダバードでジャレビを作る菓子職人＝２０１０年10月16日（ＡＦＰ時事）
インドのアーメダバードでジャレビを作る菓子職人＝２０１０年10月16日（ＡＦＰ時事）

　米国のスイーツも結構甘いが、それに輪をかけて甘い。

　糖分摂取量というのは基本、労働の質で変動する。汗を流して働く肉体労働者はある程度のカロリーが必要だから糖分摂取量は多くなるし、事務系のホワイトカラーは抑えがちになる。

　だから途上国に行けば行くほど、第一次産業で働くブルーカラーの比率は多くなりがちで、その分甘いスイーツの消費量は多くなる。

　インドに行けばいやが上にも目に付く、ジャレビという子供たちが大好きなシロップ漬け菓子もそうだ。

　ジャレビは水でこねた小麦粉の生地を絞り口のあるビニール袋に入れ、熱した油に花丸模様状に落とし、それを糖蜜状のシロップに漬け込むだけだ。このシロップにカルダモンなどを混ぜると、途端にインド風味のお菓子が誕生する。

　ただインドには、甘さ控えめでスパイシーなお菓子も存在する。ジャル・ムリというライススナックがそれだ。これは日本流で言えばポン菓子。

　ただライススナックだけの単品ということはなく、刻んだ紫玉ねぎやキュウリ、トマトといった野菜に、細切りにして揚げたビーフンのようなセブやナッツが入り、スパイスとオリーブオイルなどで和えて食べるストリートスナックだ。異邦人にすれば食べるインド風混沌（こんとん）といったところだ。（Ｔ）

spot_img
前の記事いにしえの日本を考える（16）　華厳宗（日本十三宗②）　一人は皆のために、皆は一人のために

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »