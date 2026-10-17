定番お菓子ジャレビ　インドから

インドのスイーツは、めちゃくちゃ甘い。

インドのアーメダバードでジャレビを作る菓子職人＝２０１０年10月16日（ＡＦＰ時事）

米国のスイーツも結構甘いが、それに輪をかけて甘い。

糖分摂取量というのは基本、労働の質で変動する。汗を流して働く肉体労働者はある程度のカロリーが必要だから糖分摂取量は多くなるし、事務系のホワイトカラーは抑えがちになる。

だから途上国に行けば行くほど、第一次産業で働くブルーカラーの比率は多くなりがちで、その分甘いスイーツの消費量は多くなる。

インドに行けばいやが上にも目に付く、ジャレビという子供たちが大好きなシロップ漬け菓子もそうだ。

ジャレビは水でこねた小麦粉の生地を絞り口のあるビニール袋に入れ、熱した油に花丸模様状に落とし、それを糖蜜状のシロップに漬け込むだけだ。このシロップにカルダモンなどを混ぜると、途端にインド風味のお菓子が誕生する。

ただインドには、甘さ控えめでスパイシーなお菓子も存在する。ジャル・ムリというライススナックがそれだ。これは日本流で言えばポン菓子。

ただライススナックだけの単品ということはなく、刻んだ紫玉ねぎやキュウリ、トマトといった野菜に、細切りにして揚げたビーフンのようなセブやナッツが入り、スパイスとオリーブオイルなどで和えて食べるストリートスナックだ。異邦人にすれば食べるインド風混沌（こんとん）といったところだ。（Ｔ）