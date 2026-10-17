いにしえの日本を考える（16）　華厳宗（日本十三宗②）　一人は皆のために、皆は一人のために

前回は、日本十三宗の第１回として「法相宗」について解説しました。法相宗が人間の内面を深く見つめる仏教だったとすれば、今回の「華厳宗」は、視点を一気に大きくして、「この世界全体は、どのようにつながっているのか」を考える仏教です。

私は華厳宗の教えを一言で表すなら、「この世に、たった一つで存在しているものはない」ということではないかと思います。

■『華厳経』から生まれた仏教

華厳宗がよりどころとするのは、『大方広仏（だいこうほうぶつ）華厳経（けごんきょう）』、一般に『華厳経』と呼ばれる大乗仏教の壮大な経典です。日本では奈良時代、新羅で華厳を学んだ審祥（しんじょう）が来日し、７４０年、東大寺の前身である金鐘寺（きんしょうじ）で『華厳経』を講義しました。

その教えを学び、日本で華厳を広めた中心人物が良弁（ろうべん）です。良弁は後に東大寺初代別当となり、日本華厳宗の祖とも位置付けられています。現在も華厳宗の大本山は奈良の東大寺です。

本尊は、私たちが「奈良の大仏」と呼んでいる盧舎那仏（るしゃなぶつ）です。盧舎那仏が大きく造られるのには理由があります。『華厳経』では、盧舎那仏は宇宙全体に遍満（へんまん）する仏の智慧（ちえ）と光を象徴する存在として説かれます。東大寺の巨大な大仏は、宇宙そのものや無限の広がりを形として表し、すべての人々を漏れなく救うために聖武天皇の詔（みことのり）で造られました。これは、壮大な華厳の教えを目に見える姿にしたものです。

すべては関係性の中で存在する

では、華厳宗は何を教えているのでしょうか。その中心にあるのが「法界縁起（ほうかいえんぎ）」という考え方です。難しい言葉ですが、簡単に言えば、「この世界に存在するものは、すべて他のものとの関係の中で存在している」ということです。

一杯のお茶を考えてみましょう。茶葉を育てた人がいます。水があります。太陽があります。雨があります。茶碗を作った人がいて、運んだ人がいて、お茶を淹（い）れてくれた人がいます。一杯のお茶の中に、実は数え切れないほど多くの人や自然の働きが関わっています。ですから、一つのものを深く見れば、その向こうに世界全体が見えてくる。

華厳ではこれを、「一即一切・一切即一」と表現します。一つの中にすべてがあり、すべての中に一つがある。現代風に言えば、「一人は皆のために、皆は一人のために（One for all, all for one）」でしょうか。ラグビーの名言が実は、奈良時代の日本にすでにあったといえるでしょう。

■聖武天皇が華厳に託したもの

日本の華厳宗を考える上で、絶対に外すことのできない天皇が第45代聖武天皇です。聖武天皇の時代には、天然痘の大流行、飢饉（きが）、地震、政治的混乱、藤原広嗣の乱などが続きました。

その中で聖武天皇は、仏教の力によって国家を立て直し、民衆を救おうと考え、７４３年には「盧舎那大仏造立の詔」を出します。詔には、「動植ことごとく栄えん」とあります。人間だけではなく、動物も植物も、すべての生命が共に栄える世界を願うという華厳の思想が色濃く表されています。

さらに聖武天皇の詔には、「一枝の草、一把の土を持て像を助け造らん」と、国家権力だけで仏像を造るのではなく、心から協力したい人には参加してほしい、と呼び掛けました。その結果、奈良の大仏は「日本全国の土地の恵み」と「国民の半分に及ぶ労働力や祈り」の結晶として造られたとも言われています。

そして７５２年、シルクロードを通じて来日した多国籍な僧侶や使節団によって彩られ盛大な大仏開眼（かいげん）供養が行われました。奈良は名実ともにシルクロードの終着点になったのでした。

■「自分だけ」は存在しない

では、この華厳の智慧（ちえ）は、現代の私たちに何を教えてくれるのでしょうか。現代社会では、「自分の権利」「自分の利益」「自分の正義」が、とても強く主張されるようになりました。

しかし華厳の教えでは、真の意味で「自分だけ」という存在はありません。自分が生きているのも家族がいたからです。食べ物を作る人がいます。いろいろな人の見えない助けに支えられているのです。

さらに水、空気、植物、動物、大地がなければ人間は一日たりとも生きられません。つまり、「私は私一人で生きているのではない」ということです。

これは、日本人が昔から大切にしてきた「おかげさま」や「お互いさま」という感覚ともよく響き合います。「自分の存在は無数の縁によって支えられている」という華厳の思想は、日本人が育んできた共生や感謝の感覚と非常に相性が良かったのだと思います。

■一人を大切にすることが、世界を大切にすること

華厳経には、善財童子という少年が、智慧を求めて多くの人々を訪ね歩く物語があります。そこで彼が教えを受ける相手は、僧侶だけではありません。さまざまな立場、職業、生き方を持った人々から学んでいきます。

「自分だけが正しい」と考えない。誰からでも学べる。どんな人にも役割がある。そして、一人一人の存在が世界全体につながっている。華厳宗とは、壮大な宇宙論でありながら、実は非常に人間的な教えなのです。

聖武天皇が１３００年近く前に願った、「動植物を含むすべてのものが共に栄える社会」という理想は、環境問題、戦争、分断、孤独などに直面している現代だからこそ、改めて評価されるべき考えではないでしょうか。

自分だけが幸せになるのではなく、周囲の人も幸せになる。人間だけが栄えるのではなく、自然も共に栄える。そして、他人の苦しみを「自分とは関係ない」と切り捨てない。「すべてはつながっている」ことに気付く。それこそが、華厳宗が現代の私たちに伝えている、最も大切な智慧なのだと思います。

次回は、日本十三宗の第３回として「律宗」について解説したいと思います。

プロフィール

藤 宗現（ふじ・そうげん）

本名・藤重太。「宗現」は茶道の宗号。１９６７年、東京都生まれ、千葉県育ち。成田山（真言宗）が運営する成田高校を卒業。18歳で単身台湾に留学、国立台湾大学を卒業。現在は日本と台湾の交流アドバイザーなど顧問業を生業とする。台湾留学や日本語講師を経て、日本人としての自覚を強め、古き良き日本を探究中。35歳で仏門に帰依し、仏教を本格的に教わる。その後、「仏教だけでは日本の本質は理解できない」と考え、神道や儒学の研究も始める。「神さま 仏さま お陰さま」の神仏習合の精神を掲げ、日本の国史（主に思想史）、そして本来あった日本の信仰心や宗教心についての勉強会や講演活動などを行っている。