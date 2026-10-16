パニック映画と左翼過激派の影【東風西風】

ＮＨＫのＢＳシネマで１９７５年公開の東映映画『新幹線大爆破』（佐藤純弥監督）を観（み）た。公開当時、その過激なタイトルから、東映もついに血迷ったかと、観る気も起きなかったが、１９９４年公開の米映画『スピード』の設定のモチーフになったというので、今回初めて観た。

社会に反感を抱く元町工場社長（高倉健）、左翼過激派崩れ（山本圭）らは、時速80㌔以下になると爆発する爆弾を新幹線に仕掛ける。その解除方法を知りたいなら、５００万㌦（当時約15億円）を払えと要求。犯人グループと国鉄（現ＪＲ）、警察、政府の攻防が展開される。パニック映画としてはよくできていて、上映時間２時間半はあっという間に過ぎていった。

撮影協力を依頼された国鉄は、「新幹線危機一髪」のようなタイトルへの変更を求めたが、東映が拒否したので、一切協力しなかった。新幹線の安全性を売りにする国鉄としては当然だろう。

警察も模倣犯が出ることを心配したようだ。その頃は１９７４年に三菱重工爆破事件など左翼過激派組織による連続企業爆破事件や、日本赤軍による日航機ハイジャック事件、大使館占拠事件が相次いでいた。左翼過激派による爆弾テロや人質事件に対し、多くの日本国民は不安と嫌悪を抱いていた。こうした背景もあり、製作費５億３０００万円の大作であったが興行成績は失敗に終わった。

一方米国では、そんな日本の事情を知る由もなく、単純に娯楽パニック映画として評価されたのだろう。日本で２０２５年に樋口真嗣監督による同名のリブート版が作られたのも、当時の社会の空気を知らない世代が多くなったためと思われる。

（晋）