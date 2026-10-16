赤穂浪士の「遊戯」【上昇気流】

以前読んだ本が気になって、ふと読み返すことがある。今回は本の中のある箇所を確認しただけで用は済んだのだが、そこから数ページ進んだあたりに非常に興味深い記述があった

赤穂大石神社の赤穂浪士

それは「風流仏」や「五重塔」などの作品で知られる文豪、幸田露伴の言葉だ。露伴は「赤穂浪士はずいぶん遊戯的気分でやっていた」という。言い換えれば「赤穂浪士はふざけて事件を起こした」ということになる。普通であれば、かつての主君の仇（あだ）を討つために命を懸けた浪士なのだから、全て真剣に事を行ったと考えるだろう

無論露伴は、赤穂浪士に真剣さが全く欠けていたと言っているわけではない。あくまでも命懸けの覚悟で臨んだ一方、心のどこかに遊戯の気分があったということだ

幕末の勤王の志士や、その後の自由民権運動の壮士も同様の気分があったのではないか。多くの事件は基本的には当事者の真剣な気持ちによって生じたものの、戦いの流れの一端には遊戯があったということだろう

主君の無念を晴らした赤穂浪士も、最後は切腹という結果になったのは誰もが知っている。遊戯の要素を一定程度含みながらも、吉良上野介邸への討ち入りを行った大石内蔵助らは命を捨てた

露伴は森鴎外や夏目漱石と並び称される作家だが、これといった政治運動に関わった経験があるわけではない。しかし赤穂浪士に関する記述を見ても、彼の人間認識の力量はなかなかのものだったと言えるだろう。