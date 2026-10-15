変わる日本の企業文化【上昇気流】

山本嘉次郎は、かつての東宝を代表する映画監督で黒澤明の師匠に当たる。戦時中、「ハワイ・マレー沖海戦」「加藤隼戦闘隊」など戦争映画の名作を世に送り出した。しかし、戦後は「戦意高揚映画を作って戦争に加担した」と非難された

山本嘉次郎（Wikipediaより）

その山本を父親のように慕ったのが女優の高峰秀子だ。山本の包容力のある人柄で「山本組」は、みな楽しく生き生きと仕事をしていたと、高峰は自伝『わたしの渡世日記』（新潮文庫）に書いている

撮影所では、俳優やスタッフは監督を「先生」と呼ぶが、山本組では「山サン」だった。和気藹々（あいあい）とした撮影風景が目に浮かぶ

森繁久彌主演の東宝の「社長シリーズ」の一つ、「社長漫遊記」（１９６３年公開）で、米国出張から帰国した森繁演じる社長が、重役や秘書に「これからはアメリカ式でいくから、私をさん付けで呼ぶように」と宣言する場面がある。小林桂樹が演じた秘書室長などは戸惑い、結局、定着しなかった

zzzzz文化庁の「国語に関する世論調査」で、会社で上司に呼び掛ける際、役職ではなく、名字に「さん」を付けて呼ぶ人が、96年度８・８％、２０１５年度16・０％、25年度25・５％と回を追うごとに増えている。最近はＩＴ関連やソフト開発など、普段着で出社する会社も増えている。そんな会社は、さん付けのイメージがある▼年代別で見ると20歳代では42・５％。若い世代ほど浸透している。良し悪（あ）しは別として日本の企業文化も徐々に変わりつつあるのは確かだ。