公共機関、どこへ移転するべきか

第１次公共機関地方移転は盧武鉉政権で開始され、李明博、朴槿恵、文在寅政権を経て２０１９年末に完了した。１５３の機関が移転した。このうち１１２の機関は全国10の革新都市に配置された。今年９月、李在明政権が２次移転の基本原則と推進方向を発表した。年内に移転対象の機関と地方自治体別の配置計画を確定させる。

２次移転の対象は首都圏所在公共機関約３５０だ。政府は既に自治体別誘致希望機関を受け付けた。一種の需要調査だ。自治体が申請した機関を全て合わせれば約５００にもなり、移転対象を大きく上回る。複数の自治体が同じ機関を希望するケースが多いからだ。人気機関としては、「韓国産業技術振興院」と「韓国エネルギー技術評価院」がそれぞれ10の自治体が、「ＩＢＫ企業銀行」は６以上の自治体が誘致を望んでいる。

政府は、利権分け合い（ばらまき）型の分散配置を避け、「革新都市を中心とした集積」を原則とする方針。機能が似ている機関を集めることで「規模の経済」と「範囲の経済」を実現できるからだ。問題はどの機関をどこに集めるかだ。

最近、釜山大と忠南大は「ソウル大10個づくり」パッケージに、慶北大は「人文社会大学基礎研究所支援事業」に選ばれた。３大学とも選ばれた回数は１回だが、年間事業費は７００億ウォン（約82億円）と40億ウォンで17倍も差がある。２次公共機関移転でもこのような機関の重要度や予算規模の軽重を無視するような「数合わせ」が生じる可能性がある。

政府がどのような決定を下そうとも、不満は生じるものだ。感謝する地域よりも、不満を抱く地域の方が多いのが常だ。だからこそ、常識にのっとって公正に決定しなければならない。それが後遺症を最小限に抑え、国益を最大限に高める道だ。その道が最善である。

（呉正一（オジョンイル）慶北大教授、韓国セゲイルボ10月13日付）