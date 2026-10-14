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国清寺のキンモクセイ【上昇気流】

By 編集部

　自宅近所の公園を散策していたら、よい香りが空間に満ちていた。キンモクセイだった。他の草木よりも、それがどこにあるのか気になって進んで行くと、奥の方で細い木が橙（だいだい）色の花を咲かせていた

金木犀
金木犀

　山野を歩いていても見掛けることがないのは、中国が原産地である上、日本には雄株しかなく、増殖は挿し木など人工的な方法によるしかないからだ。家の庭や公園や寺社などでしか見ることがない

　開花期は９月中旬から10月中旬で、朝晩、秋らしい冷涼さを感じるようになると開花が進むという。記憶に残るキンモクセイと言えば、中国浙江省にある天台山の名刹（めいさつ）国清寺で出合った２本の巨木

　喧騒（けんそう）を離れた山中の静かな寺院で、小川に架かった太鼓橋を渡って「隋代古刹」と記された壁面の脇から入っていく。香りが漂っていて、参道から弥勒殿、雨花殿と過ぎ、出合ったのは大雄宝殿前の広場

　黄金色の花が石畳の左右で散り敷いていた。ここから香りが境内に広がっていた。観光客は他にいなかった。かつて文化大革命で建物が破壊されたが、その後再建され、美しく整えられていた

　翌日、車で天台山系の尾根道をたどり、華頂講寺を訪ねた。学校のような僧院で、広場を囲んで建物があったが、廃墟（はいきょ）となっていた。数百人の僧侶が住んでいたような痕跡が残っていたが、もぬけの殻。伝教大師最澄が天台宗を学んだ隋代古刹で、仏教が息を吹き返すことはあるのだろうか。

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