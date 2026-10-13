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「鉄道の日」に考える【上昇気流】

By 編集部

　きょうは「鉄道の日」。１８７２年10月14日（旧暦明治５年９月12日）、新橋―横浜間に日本で最初の鉄道が開通したことに由来する

　それから１５０余年、さまざまな「旅路」で誰もが鉄道の恩恵に浴している。人生を転換させるきっかけを得た人もおられよう

トーマス・アルバ・エジソン/Thomas Alva Edison（Wikipediaより）
トーマス・アルバ・エジソン/Thomas Alva Edison（Wikipediaより）

　米国の発明王トーマス・エジソン（１８４７～１９３１年）は少年期にミシガン州を走る列車内で売り子をしていた。ある日、列車に轢（ひ）かれそうになった３歳の男児を身の危険も顧みず助けた。その父親は電信技師で、お礼にその技術を教えた。それがきっかけで発明に目覚めた

　鉄鋼王アンドリュー・カーネギー（１８３５～１９１９年）は13歳で英国のスコットランドから米国に渡った貧しい移民の子だ。ろくに学校にも行けなかったが、独学で電信技術を身に付けペンシルベニア州の鉄道会社に勤めた。働きつつ考えた。鉄路は全米に網の目のように延びる、と。その確信から鉄鋼業を起こし大事業家となった

　２人の偉人は名言を残している。エジソン「私は決して失望などしない。なぜなら、どんな失敗も新たな一歩となるからだ」。カーネギー「清く貧しい家庭に育った子供は、裕福な家庭の子供とは違い、かけがえのない宝物を与えられている」

　発明王も鉄鋼王も鉄道との出会いを通じて人生の舵（かじ）を大きく切った。鉄道にはそんな〝魔力〟があるのかもしれない。「汽笛一声新橋を」。われわれはどこに向かって走っているのか。鉄道の日に考えてみる。

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