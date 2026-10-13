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僕のヘリコプターが盗まれた!!　オーストリアから

By 編集部

　博物館で歴史的な宝石が盗まれるといった窃盗犯罪は時折聞く。ヘリコプターが何者かに盗まれたという話は聞いたことがなかったが、最近初めて知った。盗まれたヘリコプターはＷ杯で２度の総合優勝、世界選手権で七つの金メダル、オリンピックで三つの金メダルを獲得した有名なオーストリアのスキージャンプ選手だったトーマス・モルゲンシュテルンさん（39）のものだ。

　目を覚ましたら、愛機ロビンソンＲ44がなくなっていたのだ。モルゲンシュテルンさんは「最初はいたずらで、誰かが隠れてカメラでも撮影しているのではないかと考えた」という。ヘリコプターが盗まれるといった窃盗事件はオーストリア犯罪史にとっても初めてだ。

　経済的にもダメージは大きい。モルゲンシュテルンさんは、およそ60万ユーロの価値があるこの機体を使用し、観光客や冒険を求める人々向けに、遊覧飛行や空撮、イベント用フライトなどのサービスを提供してきた。その商売道具のヘリコプターが突然消えたのだ。

　犯人は満月の夜、ヘリコプターのエンジンを始動させ、領空監視システムに探知されることもなく国境を越えてクロアチアへと飛行。報道によれば、最後にその足取りが確認されたのはアドリア海北部のパグ島だったという。

　犯人らの意図は不明。すべての部品にシリアルナンバー（製造番号）が刻印されているため、この機体を市場で売却することは事実上不可能という。組織的犯罪グループによる犯行説から、単なる「宣伝目的のパフォーマンス」説まで、さまざまな臆測が飛び交っている。（Ｏ）

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