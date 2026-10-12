文明に逆行する公開処刑【上昇気流】

米作家スティーブン・キングさんのベストセラー小説を映画化した「グリーンマイル」（フランク・ダラボン監督）は、１９９９年に公開され話題となった。米南部の刑務所に無実の罪で収監された死刑囚とトム・ハンクスさんが演じる看守の心の交流を描いている

極限状態に置かれた人間の姿を描いた感動作だが、死刑の執行に一般人が立ち会って見届ける場面には驚いた。映画は大恐慌時代の話だが、今も米国では死刑執行の場に、死刑囚の家族や被害者の家族、報道関係者らが立ち会う

国家権力による死刑の執行が、密室で違法・不当に行われないよう監視するというのがその目的だ。かつて公開処刑は洋の東西を問わず行われたが、文明の進歩がそれを許さなくなった

2026年10月6日、米国メリーランド州スパローズ・ポイントのトレードポイント・アトランティックで開催されたアンドゥリル・インダストリーズのイベントで、ピート・ヘグセス米国防長官が演説を行った。ドナルド・トランプ米大統領も演説を行い、アンドゥリル・インダストリーズによる米国内での防衛関連製造事業の拡大計画を発表した（EPA時事）

ヘグセス国防長官は、２００９年にテキサス州の陸軍基地で13人を殺害した元軍人の銃殺刑をインターネットで生中継する計画を発表した。「こうした行為（犯罪）には重大な結果が伴うと理解してもらう必要がある」と言う。だが、これは刑を正しく執行するためではなく、見せしめのためだと言わざるを得ない

公開方針には与野党議員から批判や懸念が相次いでいるという。当然だろう。共和党のある議員は「イスラム過激派がすることだ」と非難した。実際、日本を含め死刑制度がある国は少なくないが、公開するのはイラン、アフガニスタンなどに限られる

トランプ大統領は「最終的には私が決める」としている。大統領の良識が問われている。