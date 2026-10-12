スマホから広がる若者の政治参加　ブラジルから

選挙が近づくと街中のさまざまな場所でインスタグラムやＴｉｋＴｏｋ、ユーチューブを見ている若者が多いことに気付く。筆者が知るブラジルの政治家や政治系インフルエンサーの動画も少なくない。

ロイター・ジャーナリズム研究所が公表した２０２６年版「デジタル・ニュース・リポート」のブラジル分析によると、ニュースを得る情報源として、ＳＮＳはテレビを９ポイント上回った。また、調査対象者の33％が、主にニュースを扱うクリエーターやインフルエンサーから情報を得ている。

ＳＮＳの強みは、政治家が既存メディアを介さず、有権者に直接つながることだ。短い動画は若者にも届きやすい。友人や家族にも共感した動画を共有し、さらに意見を発信すれば主張はさらに広がる。

ブラジルでは、こうした動きが教会や家庭とも結び付いている。特に福音派は、保守運動の重要な担い手となってきた。教会や家庭で育まれた信仰や家族観が、ＳＮＳの動画や投稿を介して同世代に伝わり、政治参加のきっかけにもなる。デジタルは従来の人間関係を置き換えるだけでなく、そのつながりを広げる役割も果たしている。

ただし、誤情報も広がりやすい。今回の選挙では、投票所に並ぶ左派政党の支持者が足首に電子監視装置を装着しているように見える画像がＳＮＳで拡散したが、ＡＩで生成された偽画像と判明した。Ｘ上の投稿は１８０万回以上閲覧されていた。

政治を身近にし、若者の発信や参加を後押しするＳＮＳ。同じ仕組みが、誤情報を広め、対立を深める危険もはらんでいる。問われるのは、情報を受け取ることだけではない。流れてきた画像や動画を、そのまま信じて拡散するのか、それとも立ち止まって確かめるのか。スマートフォンが政治への扉を開く時代だからこそ、情報を見極める力も問われている。（Ｓ）