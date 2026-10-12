トップコラム剣の心をたずねて（第５回）武士道の萌芽 「三種の神器」と剣禅一致 コラム 剣の心をたずねて（第５回）武士道の萌芽 「三種の神器」と剣禅一致 タグTOP NEWS2会員向け剣の心をたずねて連載 2026年10月12日 11時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 飛鳥・奈良時代、中国（隋や唐）の文化が押し寄せたことで、わが国の剣の道は一時的に冬の時代を迎えた。当時の様子を振り返り、そこからどのように立ち直り、「剣禅一致（けんぜんいっち）」という独自の武士道が生まれていったのかを探りたい。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事スマホから広がる若者の政治参加 ブラジルから 人気記事 コラム やはり防災訓練しかない コラム 「お笑い」も命懸け コラム 赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（35）キスカ島撤収作戦（下） コラム 日米首脳会談の教訓 改憲こそ本格的平和貢献【潮汐閑談】 コラム 【上昇気流】（2022年6月7日） コラム 『日本書紀』をスルーするＮＨＫ【東風西風】 コラム いにしえの日本を考える（６）日本仏教の本来の姿 生きる希望と死を受け入れる道 コラム 大きな使命与えられた立花氏 新着記事 コラム スマホから広がる若者の政治参加 ブラジルから コラム ダムの水放出の判断【上昇気流】 コラム 「お笑い」も命懸け コラム いにしえの日本を考える（15）法相宗（日本十三宗①）「心が世界つくる」唯識（ゆいしき）の教え コラム 「親不孝者」の遺産相続 韓国から コラム 「○○部長」と「○○部部長」【上昇気流】 コラム 愛の行動が平和のきっかけに イスラエルから コラム 左派陣営の「優雅」 TOP記事（全期間） コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム うちなータイムの原因は？ コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を