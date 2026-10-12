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剣の心をたずねて（第５回）武士道の萌芽　「三種の神器」と剣禅一致

By 編集部

飛鳥・奈良時代、中国（隋や唐）の文化が押し寄せたことで、わが国の剣の道は一時的に冬の時代を迎えた。当時の様子を振り返り、そこからどのように立ち直り、「剣禅一致（けんぜんいっち）」という独自の武士道が生まれていったのかを探りたい。【...全文を読む】

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