ダムの水放出の判断【上昇気流】

ダムの主な目的は洪水を防ぎつつ水を安定して供給することだが、９月の台風25号の豪雨で千葉県市原市の「高滝ダム」では水位が上昇し、一時緊急放流が発表されて緊迫した。もし緊急放流に至れば、河川の氾濫や人的被害も予想された

ダムの最高貯水位を超えている状況だったので、千葉県水防本部はぎりぎりの判断を迫られた。幸いにも時間の経過とともに雨脚が弱まったため、緊急放流は見合わせることとなった。ダムの水が一気に流れ出るような事態は免れた

２０１８年の西日本豪雨では、愛媛県の肱川上流にある二つのダムの緊急放流によって、ダム下流の堤防が決壊し８人が亡くなった。厳しい状況の中、住民に避難指示を出すのが遅れたことも問題視された

わが国最古のダムは飛鳥時代に造られたもので、現在は全国に約３０００基ある。緊急放流を巡っては、ダム現場の管理者と放流を決定する当局との意思疎通も容易ではなかろう。こうした場合の対応をよくよくシミュレーションしておく必要がある

治山治水のためにダムの存在は欠かせないが、これとともに植林などの森林事業も重要だ。「森林は緑のダム」と言われ、例えば「利根川上流域を覆う森林の有効貯水量はダムの10倍にのぼると考えられる」（長崎福三著『システムとしての＜森－川－海＞』）

日本のように山岳地帯が多い国では、土砂災害を防止する上で森林の保水効果を有効に利用することが求められる。