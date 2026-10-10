日本で評論活動をしている中国人エコノミストの柯隆氏が中国の「お笑い文化」に言及している。日本の漫才や落語などと似たような文化が中国にもある。しかし決定的に違うのは、中国では党や政府を「笑い」の対象にするのは困難なことだ。

柯氏によると、最近、中国でも人気のある漫談家が「人民解放軍は本当に強いのか」といったテーマで笑いを取ったが、これが当局に知られた。詳細は不明だが、法外な罰金、さらに劇場での出演停止の処分が下されたという。

日頃の不満やストレスをこうした笑いで発散する息抜きの術（すべ）は、古今東西の庶民の知恵だ。旧ソ連のアネクドート（小話）や江戸時代の狂歌などはその代表的な例だが、専制権力への洒落（しゃれ）た批評でもある。また、それを容認する空気もあった。

古典的なアネクドートは「赤の広場で『ブレジネフ（ソ連共産党書記長）は大バカだ』と連呼する男が逮捕された。罪状は『国家機密漏洩（ろうえい）』だった」。今でも通用する小話ではある。

一方、中国では習近平政権になってからその独裁は強まり、軍幹部をはじめ側近の粛清が進んでいる。特に習国家主席個人への風刺は徹底的に封じられた感があり、旧ソ連体制下を上回る統制だ。

１９６０年代の文化大革命（文革）以来の厳しい文化・言論統制の復活とも指摘される。だが、〝ガス抜き〟をも遮断する社会体制がどこまで持つか。その危うさもあるのか、習氏自身の強面（こわもて）は当分続くのだろう。