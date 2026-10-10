「親不孝者」の遺産相続　韓国から

このほど韓国の裁判所が出したある判決が物議を醸している。

80代の老夫婦が自分たちの死後、所有する土地や建物など財産を子供たちに贈与する際、遺言状に２人の息子にだけ与え、２人の娘にはびた一文残さないと書き残し、他界した。ところが、娘たちが異議を申し立てて提訴。裁判所は娘たちの主張を認め、息子たちに贈与された財産の一部を娘たちに移転するよう命じたのだ。このニュースは社会分野で一時閲覧数がトップになるほど関心の高さを示した。

老夫婦が娘たちにつれなくしたのには理由がある。旧正月などの名節や老夫婦の誕生日など家族が集まる重要な日に娘たちは電話１本よこさなかった。老夫婦の傘寿（満80歳）の祝いにも、呼んだにもかかわらず顔を出さず、家におカネを入れてくれることもなかった。一方、息子たちは自分たちの貯金で実家の家の修復や借金の肩代わりまでしてくれたという。老夫婦にしてみれば、「親孝行な息子たち」と「親不孝な娘たち」があまりに対照的に映ったのだろう。

裁判所が娘にも贈与すべきだとしたのは、法定相続人（娘たち）に最低限の遺産の取得分が保障される遺留分という制度があるためだ。ところが、記事の書き込み欄は大炎上。「私有財産に国家がああしろこうしろと言うのは解せない」「子供としての道理を果たさないのに提訴だなんて」「判事たち全員を人工知能（ＡＩ）に交代させよ」等々。

遺産相続を巡る子供たちの骨肉の争いはいずこも同じだが、韓国は物心共に親との往来が少ない子に対する世間の風当たりが半端ではない。（Ｕ）