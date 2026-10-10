いにしえの日本を考える（15）法相宗（日本十三宗①）「心が世界つくる」唯識（ゆいしき）の教え

前回は、日本に仏教が伝来した歴史と、南都六宗のうち三論宗、成実宗、倶舎宗について解説しました。今回から、日本の十三宗を一つずつ見ていきたいと思います。最初に取り上げるのは「法相宗」です。

法相宗は、日本に現存する仏教宗派の中で最も古いものの一つです。そして、その中心にある「唯識（ゆいしき）」という教えは、人間の心を驚くほど深く分析した仏教哲学でもあります。

■法相宗はどこから

法相宗の源流はインドにあります。無著、世親といった僧侶・思想家たちによって「唯識」の考え方が発展しました。その教えを求めて中国からインドへ向かったのが、有名な玄奘（げんじょう）三蔵（さんぞう）です。

『西遊記』の三蔵法師のモデルとなった人物で、実在しました。６５３年、日本の僧侶・道昭が唐へ渡り、その玄奘から直接教えを受けました。つまり日本の法相宗は、玄奘三蔵から直接学んだ日本人僧侶によって伝えられたのです。

その後、玄昉（げんぼう）、行基など多くの僧侶が法相教学を学び、日本仏教の重要な学問として発展していきました。

■本山と本尊

現在、法相宗の大本山は奈良の「薬師寺」と「興福寺」です。法相宗は教義を重んじる学問宗派であり、宗派として特定の信仰対象（本尊）を一つに定めてはいません。ただし、各寺院にはそれぞれ本尊が安置されています。例えば、薬師寺金堂の本尊は「薬師如来」、興福寺中金堂の本尊は「釈迦如来」です。また唯識思想の源流に位置付けられる弥勒菩薩も、法相宗では非常に重要な存在です。薬師寺大講堂では弥勒菩薩が本尊として祀（まつ）られています。

■「唯識」とは何か

法相宗は何を教えているのでしょうか。一言で言えば、「私たちが見ている世界は、私たちの心の働きと切り離すことができない」ということです。

例えば同じ雨でも、外で遊びたい子供にとっては嫌な雨です。しかし、日照りに困っている農家の人にとっては、ありがたい雨かもしれません。雨そのものは同じです。しかし、見る人の立場、経験、記憶、欲望によって、その意味はまったく違ってきます。

つまり私たちは、世界をそのまま見ているつもりでも、実際には「自分の心というレンズ」を通して見ているのです。これが唯識を理解する第一歩です。

■人間には「八つの心」

法相宗では、人間の心を非常に細かく分析します。見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れるという五つの感覚。それらとは別に、考える働きをする第六の「意識」があります。さらに、その奥に「自分が大切だ」「自分が正しい」と執着する第七の「末那識（まなしき）」があると考えます。

そして最も深いところにあるのが第八の「阿頼耶識（あらやしき）」です。阿頼耶識には、これまでの経験や行為が「種子」として蓄積されると考えます。善い行いを繰り返せば、善い心の種が残ります。

阿頼耶識と西洋心理学の無意識は、どちらも「普段は自覚できない心の深層」を指す点で共通しています。しかし、無意識が「個人の過去の経験や欲求」に限定されるのに対し、阿頼耶識は「本人が覚えていなくても、前世の善悪の行いが蓄積され、今世の行いとともに次の人生まで引き継がれる」と教えている点に大きな違いがあります。

怒りや憎しみを繰り返せば、それもまた心の癖として残っていきます。法相宗では、こうした深層の心の働きから、私たちの考え方や行動、世界の見え方が生まれてくると考えます。現代風に言えば、「心には習慣がある」ということでしょう。

天皇も善行積み来世の安寧願う

■天皇と法相宗

法相宗の歴史には、皇室との深い関係があります。代表的なのが薬師寺です。６８０年、天武天皇は皇后・鵜野讃良皇女（うののさららのひめみこ）（後の持統天皇）の病気平癒を願って薬師寺建立を発願しました。

しかし天武天皇は完成を見ることなく崩御します。その志を受け継いだ持統天皇が造営を進め、６９７年には本尊薬師如来の開眼（かいげん）が行われました。さらに文武天皇の時代に伽藍（がらん）が整えられていきました。

興福寺にも、元明天皇、元正天皇、聖武天皇、光明皇后などが堂宇を建立した歴史があります。元正天皇は藤原不比等を弔うため北円堂を建立し、聖武天皇は東金堂を建立しました。

天皇もまた、善行を積むことで、来世の安寧を願われたのかもしれません。法相宗は単なる僧侶の学問ではなく、奈良時代の国家や皇室の仏教文化を支えた重要な教えだったのです。

■唯識から学ぶ智慧

では、法相宗の教えは、現代を生きる私たちに何を教えてくれるのでしょうか。私は、その一つは、「自分が正しいと思っている世界も、自分の心が見せている世界かもしれない」という智慧（ちえ）だと思います。

腹を立てた時に、「相手が悪い」とすぐに決め付けるのではなく、「なぜ私はこれほど腹を立てているのだろう」と自分の心を見る。嫌いな人がいた時にも、「本当にその人そのものが嫌いなのか。それとも私の経験や先入観がそう見せているのか」と考えてみる。これはまさに唯識的な生き方です。

これは日本人の「まず反省する」「他責の前に自分を省みる」といった慣習が生まれた源流だったと言えるかもしれません。唯識の考え方は、その後の日本仏教の中に広く取り入れられ、「外の世界を責める前に、自分の心を見つめる」という仏教的な生き方の重要な基礎となりました。

１３００年以上も前の日本人は、すでにこれほど深く人間の心について学んでいたのです。法相宗とは、難しい仏教哲学であると同時に、この世のすべては、互いにつながり、支え合い、影響し合いながら存在していると私たちに問い掛ける教えなのだと思います。

自分の正しさだけを押し通さず、自分の心の癖や執着を一度見つめ直してみる。そこに法相宗・唯識の教えを、現代に学ぶ意味があるのではないでしょうか。

次回は、日本十三宗の２番目として「華厳宗」について解説したいと思います。

プロフィール

藤 宗現（ふじ・そうげん）

本名・藤重太。「宗現」は茶道の宗号。１９６７年、東京都生まれ、千葉県育ち。成田山（真言宗）が運営する成田高校を卒業。18歳で単身台湾に留学、国立台湾大学を卒業。現在は日本と台湾の交流アドバイザーなど顧問業を生業とする。台湾留学や日本語講師を経て、日本人としての自覚を強め、古き良き日本を探究中。35歳で仏門に帰依し、仏教を本格的に教わる。その後、「仏教だけでは日本の本質は理解できない」と考え、神道や儒学の研究も始める。「神さま 仏さま お陰さま」の神仏習合の精神を掲げ、日本の国史（主に思想史）、そして本来あった日本の信仰心や宗教心についての勉強会や講演活動などを行っている。