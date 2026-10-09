「○○部長」と「○○部部長」【上昇気流】

新聞で読んだのだが、昨今は「○○部長」ではなく「○○部部長」でなければならない場合もあるとのこと。○○部部長と○○部長という２種類の言い方が時に存在する

無論○○部部長と呼ばせる会社にも、それなりの理由はある。指揮系統に関わる本来の○○部部長の下に「次長」「副部長」「部長代理」といった職制が続く。ポスト不足の面もあってそうしているようだが、○○部部長という言い方は今後も続きそうだ

一方、社員が出世を嫌うケースも最近はある。無理して出世したくない社員も多いのだろう。適当な給料があれば、何とかやっていけるということなのか

これに対し、出世することに一生懸命努力する社員もいる。より高い地位を目指すという方向性は間違いではない。ただ出世するにしても、それほど高い地位ではなく、そこそこで構わないという人もいるはずだ

戦前の陸軍には「参謀総長」がいた。また、似たような名前の「総参謀長」もいた。かつて、どちらが「上」かと思った記憶がある。正解は参謀総長が上で、総参謀長が下だ

参謀総長は日本には１人しかいない。総参謀長は複数いるが、定数は決まっていない。１人しかいない地位と、複数いる地位は同等とは言えない。参謀総長には直属の「参謀次長」がいる。しかし、参謀次長は総参謀長ではない。思えば、地位のありようもいろいろだ。地位を求めない人もいる。時代によっても組織によってもそれぞれだ。