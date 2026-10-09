愛の行動が平和のきっかけに　イスラエルから

イスラエルでは、９月25日の日没から１週間、スコット（仮庵祭）を祝った。

ユダヤ人たちはこの期間、庭やベランダなどに建てたスカ（仮庵）と呼ばれる小さイスラエルからな仮小屋で食事をし、歌ったり祈ったりする。敬虔（けいけん）なユダヤ教徒は、マットレスやベッドを持ち込んで寝泊まりもする。

エルサレムの街を歩くと、カフェやレストランの前にスカが設置され、その中で食事を楽しめるようテーブルと椅子もセットされていた。キッパと呼ばれる小さな丸い帽子をかぶった正統派ユダヤ教徒が、透明の細長いケースを持って歩いている。その中には、シュロ（なつめやし）の葉、茂った木の枝、カワヤナギの枝、シトロンが収められている。スカの中で毎日、それらを振りかざし、神に祈り感謝を捧（ささ）げるのだ。

平和活動をしているユダヤ人の婦人から招待を受け、スコットのインターフェイス（超宗教）集会に参加した。その婦人が住む地域のシナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）のスカは綺麗（きれい）に飾られ、女性のラビ（ユダヤ教指導者）やコミュニティーの長老、キリスト教のアラブ人牧師など約30人が集った。皆でヘブライ語の歌を歌い、平和への祈りを朗読した。

その牧師は、サッカーをしていたアラブの子供たちの話をした。あるユダヤ人男性が、その子供たちを見て「お腹が空いてるだろう」と食事を準備してあげたそうだ。子供たちは牧師に「あの人は僕たちを愛しているのか」と言ったという。

愛の行動が平和のきっかけになることを教えてもらった。（Ｍ）