韓国紙セゲイルボ・コラム「説往説来」

言葉は時代を映す鏡だ。時代の変化と人々の創意的な発想によって新しい単語が絶えず作られては消える。どんな新語が流行するかを見ると、その言葉を使う人が何を考え、何に反応しているかを垣間見られる。人工知能（ＡＩ）時代にＳＮＳミームやバラエティー、海外の言葉遊びの文化まで加わり、新語の生成と拡散はより速くなっている。

МＢＴＩ（性格診断）を過度に重視し、初めて会う人まで性格タイプで判断する人を例えた「エムビスチャン」、中国発の格安通販サイト「Ｔｅｍｕ」の商品になぞらえ、見た目は華やかだが中身が伴わない人を意味する「テムインガン（Ｔｅｍｕ人間）」などが代表的だ。

最近の新語は「縮約」に「嫌悪」と「あざけり」が混ざる潮流だ。「トゥルタク」は「トゥンニ（入れ歯）」と「タクタク（固い）」に由来する表現で、年配の人や考え方が硬直している人をあざける言葉だ。「ヤングフォーティー」もかつては肯定的な意味で使われていたが、オンラインでは、若く見せようと懸命になる中年男性をあざける表現として使われている。

新語は、初めは単純なユーモアとして消費されるが、次第に特定の世代や集団を一般化する言葉として固まる。一部の行動を世代全体の特徴のように歪曲（わいきょく）し、個人や集団全体への擁護ないし攻撃に変質する。この過程で、年齢と世代が一つの烙印（らくいん）となり、互いを理解するよりも区別して排除する雰囲気が高まる。言葉が社会的な対立の反映にとどまらず、増幅させる道具になるわけだ。

李在明大統領が１日、自身のＸ（旧ツイッター）で支持者の書き込みを共有し「たくさんの方、参加してください。チャアハゲ、マリムニダ（優雅に、です）」というメッセージを残した。

「チャア」は本来、漢字で「坐衙」と書き、「役人が官衙（役所）に出勤して執務している」という意味だ。ところが最近、進歩派支持層のコミュニティーでは、「ウア（優雅）」の優の発音が右（ウ）と同じなので、「ウ」の代わりに「チャ（左）」を入れ「チャア」という言葉遊びが流行（はや）っている。

大統領がこれを直接使ったのは、支持層との親密感を高め、自身の政治的アイデンティティーを共有しようとの意図からだろうと解釈できる。だが、支持層の間で流行する政治的ミームを大統領が直接借用すれば、単純な言葉遊びを超えて政治的メッセージ、派閥分けと受け取られる余地が大きくなる。「皆の大統領」になると言った誓いがむなしくなる。

（９月２日付）