基礎研究の重要性を知る【上昇気流】

今年のノーベル化学賞は、東京理科大の硤合憲三（そあい けんそう）名誉教授とフランスのパリ・サクレー大（旧パリ南大）のアンリ・カガン名誉教授に決まった。日本人の化学賞受賞は２年連続10人目となる快挙

ノーベル化学賞の受賞が決まり、花束を受け取る東京理科大の硤合憲三名誉教授（右）＝７日夜、東京都新宿区（時事）

「不斉有機合成における非線形効果と自己触媒の発見」が授賞理由。鏡に映したような関係にある有機化合物（鏡像異性体）の一方だけが、なぜ作り出されるのか。２人はこの「化学にとって最大の謎の一つ」（ノーベル財団）の解明に貢献した

硤合さんが見いだした「不斉自己触媒反応」は学界では「硤合反応」と呼ばれる。門外漢には初めて聞く専門用語だが、新聞記事を読むと、２人の研究が生命の起源に関わる重要なものであることが理解できる

研究成果は医薬品の製造への貢献も期待される。ただ研究内容は、実用化を直接の目的としたものではない、自然現象の根本的な仕組みを解明する基礎研究だ

しかし、日本の基礎研究の現状は決して安泰ではなく、国際的な地位の低下が心配されている。日本の自然科学系の総論文数はかつての２位（１９８８～２０００年）から、最近は５位にまで低下している。研究費不足などが原因という

投入する国家予算の増額を含め、基礎研究支援の仕組みを改めてつくり上げる必要がある。受賞決定から一夜明けて硤合さんは「大きな金額が必要なものももちろんあるが、ともかく続くのが大事というような研究もある。いろいろ取り混ぜて補助してもらえればと思う」と語った。