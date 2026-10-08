若者泣かせる“異常”な不動産バブル

昨年から急騰したソウル近郊の住宅価格は過去最高値を超えて久しい。若者たちには手が届かないほど住宅価格が上がってしまった。あっという間に“初めての家づくりの夢”は泡と消えた。

韓国ソウルのマンション群＝8月9日（ＥＰＡ時事）

政府が何とか短期間で住宅供給を増やそうと、複数不動産所有者に向けて「家を売れ」と圧迫を強めると、伝貰（チョンセ＝保証金だけで月家賃不要の賃貸制度）物件は急減した。供給不足では価格は当然上がる。伝貰すら手に入らなければ、はるかに高価な月家賃の物件に手を出すしかない。

中低価格住宅は急騰し、伝貰は払底する。このような状況で、住宅を持たない若者や新婚夫婦からは既に「諦め」の空気が感じられる。「ここまで上がれば（政府が）調整に乗り出すのではないだろうか」という希望混じりの見通ししかないという反応だ。現時点では対応する能力を完全に失ったという意味だ。

その結果「不動産正常化が国家の核心課題」だった今年上半期の大統領の豪語も形無しになった。廃バスを活用して若者向けの住宅を造ろうという与党や、土壌浄化も終わっていない公園に家を建てるとして、野党市長と張り合う政府を見ると、彼らが本当に不動産問題を解決する意志や能力があるのか疑問だ。このような中、江南の不動産価格は下がり、郊外が“ほんの少し”上がっただけだから、ソウルの住宅価格は“横ばい”だという大統領の発言には失笑するしかない。

不動産を通じた資産形成を罪悪視し、「マイホームづくり」が不可能になってしまった状況で、青年と既成世代（シニア世代）間で起こる経済的格差による剥奪感と葛藤は韓国社会に大きなコストを強いることになるだろう。

（イ・ビョンフン国際部記者、韓国紙セゲイルボ10月６日付）

【関連記事】立ち退き住民を偽装？【韓国紙】