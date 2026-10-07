故岡野弘彦さんへの記帳台【上昇気流】

東京都渋谷区にある国学院大学博物館は、同大学が蓄積した資料と研究成果を公開している。考古学や神道関係、国学研究の歴史で構成。現在、企画展「刀剣学総論」が開催中だ

文化勲章親授式で、天皇陛下から勲章を受ける歌人の岡野弘彦さん（中央手前）＝３日、皇居・宮殿「松の間」［代表撮影］（時事）

ところでエントランスには、故岡野弘彦名誉教授のために特別に記帳台が設置され、校史展示室では追悼展示が行われていた。岡野さんが亡くなったのは今年４月24日、１０１歳だった

記帳台の設置は11月29日まで。岡野さんは三重県の神職の家に生まれ、歌人、国文学者として活躍。１９４５年に召集されて、軍隊生活や東京大空襲で多くの学友を亡くした。その経験が短歌や学問の基礎に

敗戦後は民俗学者・折口信夫の住み込み弟子となり、その学問と文学を継承した。同博物館での展示場所も師の隣で、そばには折口の書斎を再現した部屋も。同大学文学部長や同大学栃木短期大学学長を歴任した

歌会始選者や宮内庁御用掛として皇族方の和歌の指導もした。旅の機会は多かったが、大和、近江、熊野、出雲など古代文化の濃密な地方ばかりだった。憧れだった中国の奥地へ旅したのは50代末から

万葉集の歌は国際性豊かな時代に作られていながら、遣唐使や遣新（けんしら）羅（ぎ）使（し）らはかの地の歌を残さなかった。なぜなのか。和歌の源流は祝詞（のりと）を生んだ神道精神であり、詠まれたのは神々の領する国土の中で、その外には出なかったという結論に。岡野さんのシルクロードへの旅は亡き父の魂を追っての旅だったという。