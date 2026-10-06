今も昔も「秋は夕暮れ」【上昇気流】

10月に入って日の沈む時刻が一気に早まった。これを昔の人は井戸の桶（おけ）が真っすぐ落ちるさまに例え「秋の日は釣（つる）瓶（べ）落とし」と言った。釣瓶はともかく、秋の早い日没は日本人なら等しく抱く季節感だろう

夕焼け

平安時代中期の宮廷女官、清少納言は「秋は夕暮れ」がお薦めだと言う。「夕日のさして山の端いと近うなりたるに、烏の寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさへ、あはれなり」（『枕草子』）

秋は空気が澄んでいるので山際に近づく夕陽は空を茜（あかね）色（いろ）に染め上げる。それをバックにカラスの飛び急ぐさまは確かに風情がある

先週の夕刻、仕事を終えて家路に就くと、同じ風景が広がっていた。それも束（つか）の間、辺りが暗くなると道端からコオロギの鳴き声が響いてくる。清少納言は秋の日没後の虫の音も趣があると言っているが、この感性も１０００年前と変わらない

哲学者・和辻哲郎は昭和初期にドイツ留学のため神戸港から上海、シンガポール、セイロン（現スリランカ）の首都コロンボ、アラビア海などを経る40日間の船旅を体験し、それを基に『風土』を著した（１９３５年）

和辻は日本人の自然現象の捉え方について「祖先以来の永い間の了解の堆積を我々のものにしている」とし、「歴史と離れた風土もなければ風土と離れた歴史もない」（『風土』）と看破した。春夏秋冬を忘れさせるような猛暑に長雨。激しい気象変化の最（さ）中（なか）だが、祖先から引き継いだ「風土」を大切に守りたいと念じる。