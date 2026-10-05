国語を軽んじるＮＨＫ【上昇気流】

文化庁が毎年行っている「国語に関する世論調査」の２０２５年度の結果が発表された。日常生活で文字を手書きする機会が「ある」と答えた人は69.６％で、14年度と比べて３.１減少した。メールでのやりとりが一般的となる中では、避けられない傾向だろう

本来とは違った意味で使われている慣用句も相変わらず多い。関係する書物を読むという意味の「ひもとく」を「真相を明らかにする」と答えた人が69.９％に上った

「流れにさおさす」はある傾向に乗って勢いを増す行動を示すが、これを「傾向に逆らって、ある事柄の勢いを失わせるような行為をする」と理解している人が68.９％だった。全く逆の意味に捉えている人が７割近い

一方、「国語に関心がある」と答えた人は83.１％で、00年度と比べ９.９ポイント増加していることも明らかになった。文化庁の担当者はその背景に「ＳＮＳなどの普及で、不特定多数に向けて文章を書く機会が増えた。内容によっては厳しい目を向けられる」ことがあると指摘している

ところが、このニュースを報じたＮＨＫの番組には国語学者が登場して「言葉は時代によって変化するもの」といった趣旨のことを言って言葉の変化や誤用を容認する口ぶりだった。ＮＨＫ好みの学者と思われる

国民が耳にする言葉を多く発信するテレビ局が、このような姿勢でいいのか。国民が国語に対する関心を高めているという今の流れに、しっかりとさおさしてほしいものだ。