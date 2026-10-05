公道最強の存在　米国から

米国の住宅街で車を走らせていると、道路上のあらゆる車を従わせる存在に出くわす。小学生たちを乗せた登下校用の黄色いスクールバスだ。

米ミシガン州デトロイトを走るスクールバス＝2024年10月18日（ＡＦＰ時事）

停車前には黄色いランプが点滅し、止まると赤色灯に変わる。同時に車体の横から赤い八角形の「ストップ」マークが飛び出す。こうなると後続車はもちろん、中央分離帯のない道路なら対向車も停止しなければ違法になる。

信号機もなく、警察官もいない道路で、車列が一斉に動きを止める。その強さから、人々の間では、冗談交じりに「公道最強の存在」と呼ばれることもある。米道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）もスクールバスを「道路上で最も規制された車両」と説明している。

さらに、バスから子供が降りれば、道路を安全に渡り終えるまで車は動いてはいけない。

そんな米国から見ると、日本の通学風景は少し違って映るらしい。

ランドセルを背負った子供が横断歩道の手前で手を上げる。車が止まったのを確認して渡り、向こう側に着くと振り返って、ぺこりと運転手に頭を下げる。

その一部始終を撮影した動画が海外のＳＮＳで拡散され、「礼儀正しい」「子供の頃から感謝を教えているのがすごい」といった声が寄せられた。最近では米国の若者が「日本文化を取り入れる」と称して、横断歩道で車にお辞儀する動画まで流行した。

子供を無事に通学させる方法一つとっても、米国は法を重視し、日本は礼儀を重んじる点で、それぞれの国の特色が出ていて、とても興味深い。

（Ｋ）

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