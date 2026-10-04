ｉＰＳ製品による世界初の治療【上昇気流】

人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）から作った心不全治療のための再生医療製品「リハート」が、大阪市内の病院で患者に移植された。２００６年に京都大の山中伸弥教授がｉＰＳ細胞を作製してから20年。ｉＰＳ製品が臨床現場で患者の治療に使われるのは世界で初めてだ

人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）を使った再生医療製品について審議する厚生労働省の専門部会＝１９日午後、東京都千代田区

リハートは、ｉＰＳ細胞から作った心臓の筋肉の細胞を直径４センチのシート状に加工したもので、大阪大発の新興企業「クオリプス」が開発した。今回、心筋梗塞による重い心不全を患う神奈川県の50代女性にこの心筋シートが移植され、手術は50分ほどで終わった

他人のｉＰＳ細胞から生まれた心筋細胞だが、心臓の表面に張り付けると新たな血管が生まれ、心機能の回復が期待される。患者は順調にいけば２週間から１カ月程度で退院できる見込みという

移植されたｉＰＳ細胞は、患者の細胞と相互作用し、患者の生命と調和し、親和性を高めるようになる。別な人のものだった細胞に含まれるＤＮＡ（デオキシリボ核酸）が、患者のために働くのが素晴らしい

ＤＮＡは生命それ自体ではなく、生命の設計図を記録し、次の世代へと伝える物質だが、その成分は単純に法則によって結合するというよりも、何らかの目的を持っているような印象を受ける

山中教授は12年にノーベル生理学・医学賞を受けた。ｉＰＳ細胞を用いた再生医療は、日本が世界に誇るものだ。安全性と有効性の向上に努めながら、その成果を発信したい。