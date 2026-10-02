ガソリンいらず、自転車タクシー　ベトナムから

ベトナムでも配車アプリでタクシーが呼べる。「ビンタクシー」などのアプリをダウンロードすれば主要都市で便利な足として使える。この点は他の東南アジアと変わらないのだが、ベトナムではバイクタクシーの配車も可能だ。

ベトナム・ハノイで、リキシャに乗る観光客＝２０２５年１月16日（ＡＦＰ時事）

バイクタクシーは急ぎの時などに力を発揮する。ハノイやホーチミンなど渋滞都市だと、車と車の間をすり抜けることができるからだ。バイクドライバーにとって強引なすり抜けやＵターンは当たり前、車がいなければ逆走、混んでいれば歩道走行もいとわない。

なおベトナムの田舎町では今でも、自転車タクシーが存在する。

シクロと呼ばれる自転車を使ったリキシャは、主要都市でも存在する。ハノイだと客が２人まで乗れる後方二輪方式のもの。ホーチミンだと客席が前にくる前方二輪方式だ。今では主に外国人観光客が物珍しがって使う。

だがここでいう自転車タクシーとは、普通に使われている自転車をそのまま使ったものだ。

小さなフェリーボートで川を渡った時、それに遭遇したことがある。対岸には自転車を横にハンドルを握ったまま立ち尽くす自転車タクシー屋が２人いた。

４輪タクシーどころかバイクタクシーもないのだから、選択肢はなかった。その一方に声を掛け、取材現場まで乗せてもらった。ギコギコ、運転手はペダルをこぎ、こちらは荷台に乗ってバランスを崩さないようにしないといけない。

これだと、世界的に高騰しているガソリンを使う必要はなく、動力源は脚力だからごはんをかき込むだけで済む。（Ｔ）