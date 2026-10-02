トップコラム【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（6４）栗田艦隊〝謎の反転〟の真相 戦略史家 東山恭三 コラム 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（6４）栗田艦隊〝謎の反転〟の真相 戦略史家 東山恭三 タグTOP NEWS2会員向け赫き群青連載 2026年10月2日 15時24分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint レイテ湾を間近にしながら、なぜか栗田健男中将は突然艦隊を北に反転させ、捷一号作戦で課された米軍上陸船団の撃滅という任務を自ら放棄した。戦後、栗田はこの件について多くを語ろうとせず、反転の真相は謎のままとされる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ＩＣＪ判事、韓国はゼロ【韓国紙】 人気記事 コラム 安倍晋三回顧展に思う、「保守分断」狙った銃弾【潮汐閑談】 コラム 心に響く琉球音階 コラム 謎の光の正体は？ コラム 【上昇気流】（2023年5月11日） コラム 沖縄県民のユタ信仰 コラム 国産高級ウール復活へ試み フランスから コラム 媚中勢力を封じよ【政界一喝】 コラム 「公共の福祉」を厳しく問う 【政界一喝】 新着記事 コラム ＩＣＪ判事、韓国はゼロ【韓国紙】 コラム デパートと家族の思い出【上昇気流】 コラム 武蔵野スケッチ物語【上昇気流】 コラム 凄いぞ！「三つ子」【上昇気流】 コラム 未利用魚の知られざる美味【上昇気流】 コラム シャワーの洗礼 ブラジルから コラム 核融合発電の勧め【上昇気流】 コラム ベルリン市長辞任が映す政治倫理の差 ドイツと日本の不祥事観 TOP記事（全期間） コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム うちなータイムの原因は？ コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を