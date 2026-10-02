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コラム

【連載】赫き群青　いま問い直す太平洋戦史（6４）栗田艦隊〝謎の反転〟の真相　戦略史家 東山恭三

By 編集部

レイテ湾を間近にしながら、なぜか栗田健男中将は突然艦隊を北に反転させ、捷一号作戦で課された米軍上陸船団の撃滅という任務を自ら放棄した。戦後、栗田はこの件について多くを語ろうとせず、反転の真相は謎のままとされる。【...全文を読む】

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