「ハトヤマ作戦」大成功？

鳩山由紀夫元首相

首相官邸内。防諜（ぼうちょう）対策万全のオペレーション室。――ハトヤマ先生、今回は中国訪問お疲れ様でした。国家情報局の報告でも「香山フォーラム」での先生のご発言に先方は非常に満足されていたようですね。

打ち合わせ通りに徹底して私の悪口をおっしゃっていただく。中でも「台湾問題に関する発言を撤回するか、あるいは他の方法で日本が〝一つの中国〟政策を尊重していることを示すべきだ」との箇所はこのミッションの佳境でした。

ご発言は〝ガス抜き〟になったようです。中国側が「日本の政治家にもこんな立派な発言をしてくれる方がいる」と受け止めてくれれば、大きな切り札の一つになりますから。

一方で中国国内では経済の大幅な地盤沈下、若者の失業率増大、軍の腐敗など頭の痛い問題が続いています。さらに「日本列島を、強く豊かに。」のスローガンの下、私共が進める防衛力の強化やアジア諸国、欧州との安全保障連携強化には神経を尖（とが）らせていますね。いまだに先の大戦の結果まで持ち出して「新型軍国主義」と喧伝（けんでん）しています。

時々〝ガス抜き〟をしないと、爆発しかねません。とはいえ、中国相手に事を構えるのは得策ではありません。まずは〝ガス抜き〟作戦で様子を見ていくしかないですね。

改めて先生のご協力に感謝申し上げます。今後も日中関係の冷え込んだ昨今、いえ季節の変わり目にはくれぐれもご自愛ください。（……と、そこでハッと目が覚めた。これは悪夢か正夢か）