千葉県は近年、集中豪雨や大型台風の上陸など、激甚化する気候変動の脅威に直面している。実は、この地が持つ自然災害のリスクは、はるか昔からその土地の「地名」に刻み込まれていることが分かる。

県の歴史をさかのぼり旧地名（古地名）をひもといてみると、そこには先人たちが残した「この土地に潜むリスク」への警鐘が隠されていることが読み取れる。

例えば「浦安」「市川」「茂原（もばら）」「津田沼」「流山（ながれやま）」「印旛沼（いんばぬま）」といった、かつて湿地帯だったことを思わせる漢字を含む地名が多数存在する。

「流山」という地名は、江戸川の氾濫により、「上流から山が流れてきてとどまった」という水害伝説が残されていることにちなんで付けられたともいわれている。

「津田沼」に至っては、水害の歴史が色濃く残っているのではないかと思えるほどだ。津田沼の「津」は下総（しもうさ）台地に刻まれた、細く入り組んだ「谷の底」を意味する「谷津」に由来する。この地域は水が集まりやすい土地だ。「田」は田園風景を思わせる「久々田（くくだ）」から、「沼」はかつて泥深い湿地帯だった「鷺沼（さぎぬま）」から取り、それらを組み合わせて「津田沼」という合成地名が生まれた。

行政は、平安時代までさかのぼり、当時の災害記録や土地の成り立ちを、地名の由来と照らし合わせて調査する必要があるのではないか。不動産業者の中には、土地の資産価値への影響を懸念する声もあるだろうが、人命に関わる重要な情報として、旧地名と歴史を公表していくことが今後求められるであろう。（Ｓ）