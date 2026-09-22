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政治家に問われる「責任倫理」【上昇気流】

By 編集部

　「私は歴史法廷で罪を自白する」――。こう明言したのは、第２次高市早苗改造内閣で復興相に抜擢（ばってき）された細野豪（ごう）志（し）氏だ（『東電福島原発事故　自己調査報告』徳間書店）。故中曽根康弘首相は「政治家は歴史法廷の被告人だ」（『自省録』新潮社）と語っているが、現職中に罪を自白した政治家は他に記憶がない

2026年9月17日、新たに復興担当大臣に任命された細野豪志氏が首相官邸に到着した（AFP時事）
2026年9月17日、新たに復興担当大臣に任命された細野豪志氏が首相官邸に到着した（AFP時事）

　東京電力福島第１原発事故は民主党の菅直人政権時の２０１１年３月に発生した。その後、原発事故収束担当相に就任したのが、同党幹部を歴任した細野氏だった

　原発事故を検証した福島原発事故独立検証委員会（民間事故調）は翌年２月、第三者の目から、原発事故の原因は「電源喪失」だが、事故後の混乱の原因は「司令塔喪失」だとし、首相官邸の初動対応が「場当たり的で泥縄的」「過剰介入」でほとんど有効でなかったと断じた

　細野氏はその後、民主党の後継政党である民進党を離党し、社会学者の開沼博氏と事故発生時の当事者らを訪ね、まとめたのが前掲の『自己調査報告』だ

　その中で開沼氏は原発事故直後、あらゆる場所で解決すべき課題が目の前に山積し、タイムリミットが迫り来る中、「味方と敵」が区分され、「ことを進めていく姿勢が社会の細部にまで求められた」とし、政治家に結果に責任を持つ「責任倫理」を強く求めている

　高市内閣も「政策遂行」の結果責任が問われる。細野氏はリベンジできるだろうか。歴史法廷で罪を自白するような事態は二度とあってはならない。

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