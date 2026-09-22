トップコラム介護は夫婦関係を見直す好機 コラム 介護は夫婦関係を見直す好機 タグ会員向け明日へのノート 2026年9月22日 16時57分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint １００歳人口が初めて10万人を超えた。女性が９割を占める。女性の平均寿命87・33歳は世界一、男性は81・35歳。現在70歳の男性は86歳、同じく女性は90歳まで生きる計算になるという。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事駅弁のクール【上昇気流】 人気記事 コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム ビックリな日本車の値段 ネパールから コラム 進む国家権力による宗教攻撃 国際社会は声を上げよ 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ コラム 宗派を超えた迫害【上昇気流】 コラム 沖縄県民のユタ信仰 コラム 広島の平和への祈り コラム 新たな防災気象情報【上昇気流】 コラム 【上昇気流】（2023年5月24日） 新着記事 コラム 駅弁のクール【上昇気流】 コラム 車窓に書かれた青春 米国から コラム 日経が広告料を不正受領【上昇気流】 コラム 宗派を超えた迫害【上昇気流】 コラム いにしえの日本を考える（12） 道徳と信教を考える 正しい倫理観で修身を コラム パタヤで戦場の汗を流す タイから コラム 美容整形と儒教の伝統【東風西風】 コラム 残りの１割で失敗【上昇気流】 TOP記事（全期間） コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム うちなータイムの原因は？ コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を