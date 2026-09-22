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コラム

介護は夫婦関係を見直す好機

By 編集部

１００歳人口が初めて10万人を超えた。女性が９割を占める。女性の平均寿命87・33歳は世界一、男性は81・35歳。現在70歳の男性は86歳、同じく女性は90歳まで生きる計算になるという。【...全文を読む】

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