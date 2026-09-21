トップコラム車窓に書かれた青春　米国から
コラム

車窓に書かれた青春　米国から

By 編集部

　先日、街を歩いていると、後部ガラスに大きく「ＳＥＮＩＯＲ（シニア）」と書かれている車が目に入った。

　最初は、高齢者が運転していることを知らせる表示かと思ったが、周囲には星やハート、寄せ書きのようなメッセージまで書かれている。どうも違う。

　気になって調べてみると、高校の最上級生を指す言葉だった。学校によっては、新学期を迎えた最上級生が車の窓に「シニア」の文字や卒業年を書き、高校最後の一年を祝うという。

　このほかにも、高校の駐車場で、自分の駐車区域をペンキでデコレーションしたり、自宅の庭に、クラスメートたちの名前を書いた看板を立てたりする文化があり、夏休みの終わりに家族や友人総出で制作するところもあるのだとか。

　南部テキサス州では、秋の高校行事「ホームカミング」で、生徒たちが菊を模した巨大な飾りに大量のリボンやベル、学校名などを付けて身に着ける文化もある。もともとは小さなコサージュだったというが、今では上半身を覆うほど巨大なものも珍しくない。

　日本なら、卒業という節目は学校内で厳かに祝う印象が強い。しかし米国では、それが学校の外へと飛び出してくる。車も庭も駐車場も、自分たちで飾り付け、周囲も一緒になって盛り上がる。

　最初は少し大げさにも見えたが、人生の節目を本人だけのものにせず、みんなでお祭りのように楽しむ文化は、なんとも米国らしいなと思った。

（Ｋ）

spot_img
前の記事日経が広告料を不正受領【上昇気流】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »