残りの１割で失敗【上昇気流】

高校時代、「塩素を作る」という化学の課題があった。５、６人の班でそれを行う。当日、張り切っていたので、授業の直前に「今回はおれが１人でやるのでよろしく」と提案したところ、同じ班のメンバーはあっさり、「それじゃ、やってもらおうか」となった

前日までに完璧に手順を覚えていたつもりだったので、メモもなしで塩素作りを実行した。「これはいける」と思って塩素を完成させたのだが、その塩素を吸い込んでしまった

鋭い刃物のようなもので刺される感覚だった。立ってはいられないので、思わずへたり込んだところ、班の誰かが先生を呼んだ

「どうした」という大声がして化学の男性の先生が飛んできた。「大丈夫か」と聞かれたので「立つことはできないが、何が起こったかは認識している。倒れたわけではない」といったことをありのままに伝えると、先生もほっとしたのが分かった

不注意から生じた「塩素事件」だったが、要は発生した塩素をしっかり確認することなく、ストレートに吸ってしまったという話だ。９割ぐらいはうまくいったのだが、残りの１割で失敗した

その後、成長して『徒然草』を読んでいたら「高い木の枝を切る時は、高い所では誰でも注意する。が、低い所でホッとして転落することが意外に多い」（１０９段）という内容の記述があった。『徒然草』の著者で鎌倉時代から室町時代を生きた吉田兼好は、初めから何もかもお見通しだったようだ。