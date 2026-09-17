土砂に沈んだ故郷思い、祭りも深い憂い

「もともとは週末の夕方に集まって踊って楽しむイベントだったのに」

９月16日、ネパールのカトマンズで行われた土石流の犠牲者を追悼する祈りの集い（ＥＰＡ時事）

14日、ソウル鍾路区昌信洞にあるネパール料理の街。普段は在韓ネパール人の交流の中心地だが、昼休みを控えた時間にも路地は閑散としていた。

この日はネパール・インド地域で女性たちが楽しむヒンズー教の祝日「ハリタリカティーズ」だったが、祭りの雰囲気を見つけるのは難しかった。本国で発生した洪水・土砂災害のためだ。

この日会った在韓ネパール人は皆本国の被害のニュースにいたたまれない気持ちを隠せなかった。50代のグルン・ハルカーマン氏は「もともとこの期間は在韓ネパールの女性同士が食堂やホールを借りて踊って楽しむ日だが、今年は災害があって行事を開かなかった。家族同士で静かに過ごす人が多かった。本国でも祝日行事がほとんどキャンセルされた」と話した。

店舗職員ブゼル・スヌ氏（38）は「うち（の家族）は心が落ち着かなくて、ハリタリカティーズのお祝いを一切しなかった。本国の両親に電話をかけただけ」とし、「両親は被害地域から遠いポカラにいるが、周辺に亡くなった子供たちがいると聞いた」と胸を痛めていた。

先月26日、ヒマラヤ山岳地帯上流で発生した土石流による被害規模は、この日まででネパールと中国チベット自治区を合わせて死者１４００人以上、行方不明者５６００人以上と伝えられている。行方不明者の中には、ネパールのトリシュリ川上流の水力発電所を建設していた韓国人職員９人など、35カ国出身の外国人約６００人が含まれている。

ネパール政府がこの日発表した被害規模は総額４０８２億９０００万ルピー（約４１００億円）、再建費用は７２３３億１０００万ルピー（約７１９０億円）に達する。

（チャ・スンユン記者、韓国セゲイルボ９月15日付）

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