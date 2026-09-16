三鷹の作家・吉村昭【上昇気流】

東京都三鷹市に「三鷹市吉村昭書斎」がある。京王井の頭線・井の頭公園駅の近くで、仕事場だった書斎を移築し、公開している。吉村と妻・津村節子さんの作品を展示した交流棟と書斎棟から成る

三鷹市吉村昭書斎。左の建物が交流棟で、右が書斎棟

書斎棟で今、企画展示されているのは「三鷹の作家・吉村昭と田野畑村」。岩手県田野畑村は、吉村が太宰治賞を受賞した『星への旅』ゆかりの土地で、今年は吉村の没後20年、同賞受賞60年に当たる

吉村の作家としての出発点となった村で、この地方に題材を求めることも多く、30回以上ここを訪れ、１９９０年には田野畑村名誉村民に。家族で過ごした地でもあり、同村の鵜の巣断崖の近くには「吉村昭文学碑」がある

書斎棟の展示室は玄関に当たる場所で、吉村の直筆原稿「作品の背景」（68年２月20日付東京新聞）や津村さんの直筆原稿「三陸の海」をはじめ、同村に関連した吉村の作品が紹介されている

三鷹市ではこの展示との関連で、市民を対象に今月26日から27日にかけて同村を訪問するツアーも企画している。ところで、書斎棟の玄関の奥は茶室で、右手奥が書斎。吉村はこの書斎で過ごすのが好きで、取材旅行も長くて２日で切り上げたという

茶室ではよく茶会や句会が開かれた。句会「石の会」で作った吉村と津村さんの句も紹介されている。「冬帽の人は医者なり村の道」（吉村）、「成人の日胸高に帯を締め」（津村さん）など。床の間には自筆の書「悠々楽々」がある。吉村はこれを心に刻んで文章を書いた。